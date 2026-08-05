Dank Interimsvertrag: Gäste können auf Lingnerterrasse wieder Speisen und Aussicht genießen

Dresden - Ab Mittwoch können Gäste wieder Aussicht und Speisen auf der Lingnerterrasse genießen - täglich von 11.30 bis 20.30 Uhr.

Der Blick der Gäste auf der Lingnerterrasse kann wieder vom Weinhang bis über die Elbe und ganz Dresden schweifen. © Eric Münch

"Spitzhaus"-Gastgeber Marco Stelter (47) hat mit dem Insolvenzverwalter einen Interimsvertrag über zwei Monate für die Bewirtschaftung des Biergartens abgeschlossen. Bei Dauerhitze von fast 40 Grad bezog der Gastronom am Dienstag mit seinem Team das Areal - verschwitzt, aber gut gelaunt.

"Meine Frühschicht packt freiwillig mit an", freut sich Stelter, der natürlich auf eine Vertragsverlängerung hofft. "Wir beginnen mit 75 Plätzen, wollen auf 120 ausweiten."

Das Angebot reicht von Lingners kleinem Gartensalat (5,50 Euro) bis zum gebackenen Kabeljau-Filet (18 Euro).

Was Lingner gefreut hätte: Der halbe Liter Bier kostet 4,50 Euro, ein Tafelwasser 2,50 Euro. "Bestellen können die Gäste entweder per QR-Code am Tisch oder bei der Bedienung", erklärt Stelter.