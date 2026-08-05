Dank Interimsvertrag: Gäste können auf Lingnerterrasse wieder Speisen und Aussicht genießen
Dresden - Ab Mittwoch können Gäste wieder Aussicht und Speisen auf der Lingnerterrasse genießen - täglich von 11.30 bis 20.30 Uhr.
"Spitzhaus"-Gastgeber Marco Stelter (47) hat mit dem Insolvenzverwalter einen Interimsvertrag über zwei Monate für die Bewirtschaftung des Biergartens abgeschlossen. Bei Dauerhitze von fast 40 Grad bezog der Gastronom am Dienstag mit seinem Team das Areal - verschwitzt, aber gut gelaunt.
"Meine Frühschicht packt freiwillig mit an", freut sich Stelter, der natürlich auf eine Vertragsverlängerung hofft. "Wir beginnen mit 75 Plätzen, wollen auf 120 ausweiten."
Das Angebot reicht von Lingners kleinem Gartensalat (5,50 Euro) bis zum gebackenen Kabeljau-Filet (18 Euro).
Was Lingner gefreut hätte: Der halbe Liter Bier kostet 4,50 Euro, ein Tafelwasser 2,50 Euro. "Bestellen können die Gäste entweder per QR-Code am Tisch oder bei der Bedienung", erklärt Stelter.
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Der Gastro-Profi bewirtschaftet seit 27 Jahren das Radebeuler Spitzhaus und kandidiert am 11. August für das Amt des Sächsischen Weinkönigs. "Der August hat es für mich in sich. Neben der Gastronomie - ich bin jeden Tag am Lingnerschloss vor Ort - muss ich für die Weinprüfung büffeln."
Titelfoto: Montage: Eric Münch (2)