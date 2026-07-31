Streit ums Lingnerschloss: Gäste ziehen die Reißleine

Dresden - Der Gastro-Streit am Lingnerschloss : Am Freitag endet der Mietvertrag der Lingnerterrassen, bis zuletzt verhandeln die Betreiber um einen Verbleib. Doch eine Einigung blieb auch am Donnerstag aus. Erste Gäste ziehen die Reißleine.

Am Freitag läuft der Mietvertrag der Lingnerterrassen aus. © Petra Hornig

Nach Vermietung der Außengastronomie (Biergarten) ab 2. August an das Spitzhaus-Radebeul-Team hat die Insolvenzverwaltung auch die Innengastronomie neu vermietet.

Allerdings nicht an die aktuell darin befindlichen Lingnerterrassen von Schloss-Mitbewerber Carsten Dietmann (63).

Sondern an die Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60), welche auch den Vertrag zur Übernahme der Schloss-Erbpacht bereits unterschrieben haben (was der Stadtrat am 3. September aber noch absegnen muss).

Dabei wollen die Investoren nach Auszug der Lingnerterrassen gar keinen Restaurantbetrieb mehr in dem Gebäudeteil (Orangerie).