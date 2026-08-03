Promi-Figaro Knievel feiert Jubiläum mit alten Azubis

Dresden - Mit knapp 200 Gästen feierte Promi-Figaro Holger Knievel (60) am Sonntag das 30-jährige Jubiläum seines Friseursalons auf der Helgolandstraße.

Figaro Holger Knievel (60) lässt sich und seinen Salon von seinen Gästen feiern. © Foto Koch

Die recht große Gästeschar verteilte sich auf Salon und die gegenüberliegende Bar "Newtown".

Zwischen Prosecco, Häppchen und gut gelaunten Plauderrunden entdeckt: Schauspieler Wolfgang Stumph (80), Gastronom Wolle Förster (71), Ex-Herkuleskeulen-Chef Armin Proft (79), Barkeeper-Union-Präsident Ulf Neuhaus (62), Sauna-Chef Ralf Koppetzki (51), aber auch Künstler des Travestietheaters Carte Blanche.