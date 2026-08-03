Promi-Figaro Knievel feiert Jubiläum mit alten Azubis
Dresden - Mit knapp 200 Gästen feierte Promi-Figaro Holger Knievel (60) am Sonntag das 30-jährige Jubiläum seines Friseursalons auf der Helgolandstraße.
Die recht große Gästeschar verteilte sich auf Salon und die gegenüberliegende Bar "Newtown".
Zwischen Prosecco, Häppchen und gut gelaunten Plauderrunden entdeckt: Schauspieler Wolfgang Stumph (80), Gastronom Wolle Förster (71), Ex-Herkuleskeulen-Chef Armin Proft (79), Barkeeper-Union-Präsident Ulf Neuhaus (62), Sauna-Chef Ralf Koppetzki (51), aber auch Künstler des Travestietheaters Carte Blanche.
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Neben vielen Stammkunden, Freunden und der Familie aus der Niederlausitz feierten ehemalige und aktuelle Mitarbeiter mit, immerhin hat Knievel über 30 Azubis ausgebildet.
"Einige haben den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Darauf bin ich besonders stolz."
Titelfoto: Foto Koch