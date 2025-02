Dauerhafte Schließung naht: Was passiert mit Mobiliar vom Dresdner CinemaxX?

Dresden - Nicht mal mehr zwei Wochen, dann flimmern im Dresdner CinemaxX die letzten Filme über die Leinwand! Nach einem Vierteljahrhundert wird das Kino am 25. Februar außer Betrieb gehen. Der Schließungstermin war zuletzt wegen umfangreicher Arbeiten vorgezogen worden. Nun ist auch klar, was mit der Einrichtung geschieht.

Wer also noch einen aktuell laufenden Film im CinemaxX genießen möchte, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Während zunächst noch die Rede davon war, dass bis zum Ende das volle Programm gefahren wird, muss Sprecher Engel nun zurückrudern: "Wie mir mitgeteilt wurde, müssen wir sukzessive die Zahl der Vorführungen an die künftige Schließung anpassen."

Ein Verkauf von Gegenständen - wie etwa der Kinosessel - an Privatleute ist nicht vorgesehen.

"Gutscheine werden bis zum letzten Vorführungstag am 24. Februar im CinemaxX Dresden einlösbar sein, über diesen Tag hinaus natürlich auch in allen anderen unserer 29 Standorte", so Engel abschließend.