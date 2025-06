Das ist der große Traum von René Kindermann zu seinem 50. Geburtstag

Dresden - Herzlichen Glückwunsch, am Samstag ist es so weit: Sport-Moderator René Kindermann (49) macht das halbe Jahrhundert voll. Der Dresdner TV-Profi feiert mit seiner Ehefrau Katja (46), allen fünf Söhnen der Patchwork-Familie und engen Freunden seinen 50. Geburtstag auf Mallorca . Nur die Möpse Otto und Cookie müssen zu Hause bleiben.

Trotzdem gab es zwei ganz besondere Momente in Renés Laufbahn. "Als ich den 50. Geburtstag der Sportschau im Kölner Studio moderieren dufte, ging für mich ein Traum in Erfüllung."

"Für viele ist die 50 ein großes Thema. Ich nehm's gelassen und halte mich an das, was mir mal Ski-Rennläufer Christian Neureuther gesagt hat: Ab 50 werden die richtig guten Geschäfte gemacht. Dann sind die ganzen Flitzpiepen weg."

Gerhard "Adi" Adolph (heute 87) moderierte von 1964 bis 1991 über 330 Sendungen von "Mach mit, mach's nach, mach's besser". © imago/Picture Point

"Als Schüler habe ich immer sonntags im DDR-Fernsehen 'Mach mit, mach's nach, mach's besser' mit Adi geguckt. Meine Schule in Niesky, Ortsteil See, hat sich oft für die Sendung beworben, konnte sich aber nie qualifizieren. Seither bin ich ein Fan von Adi. Zu Pfingsten durfte ich beim Turnfest in Leipzig den Schulklassen-Cup moderieren - und Adi war mein Gast. Da hat mein Herz geklopft - das war mein Moment."

Vielleicht bald wieder. "Schon lange habe ich die Idee im Kopf, die Sendung aufleben zu lassen", sagt Kindermann. "Mach mit, mach's nach, mach's besser" im MDR?

"Ich schreibe an einem Konzept. Und wenn ich mir eine Co-Moderatorin wünschen dürfte, wäre es Kim Fisher. Zu ihr habe ich beim Talken einen tollen Draht." Und was wünscht sich René noch zum Geburtstag?

"Minus zehn Kilo. Dass ich standhaft bleibe und zwischen 22 und 23 Uhr keine Schokolade esse. Zum Bäcker nicht mehr mit dem Auto fahre." Und: "Ich möchte Katja noch einmal in Las Vegas heiraten ..."