"Blutgräfin" hat morgen Premiere im Zentralwerk: Wer war Elisabeth Báthory?

Dresden - Halloween naht und allüberall ist man eingeladen, sich lustvoll zu gruseln. Auch die Landesbühnen Sachsen machen mit: Am Donnerstag hat im Dresdner Zentralwerk die Inszenierung "Blugräfin" Premiere. Schauspielerin und Regisseurin Sandra Maria Huimann (42) beschäftigt sich darin mit Elisabeth Báthory (1560-1614), die - als "Blutgräfin" berüchtigt - ein bewegtes Nachleben als populäre Horrorfigur führt. Wer war sie?

Badete sie im Blut ihrer Opfer? Elisabeth (Alžbeta) Báthory gilt als eine der schlimmsten Serienmörderinnen aller Zeiten. © wikipedia

Die ungarische Gräfin Báthory war - früh verwitwet - vermögend und mächtig, für eine Frau ihrer Zeit ungewöhnlich. 1611 wurde sie unter Hausarrest gestellt, soll mit ihren Dienern zahlreiche junge Mägde gefoltert und umgebracht haben. Zwei Prozesse wurden geführt - bei denen die Angeklagte nie aussagen durfte. Mal habe Báthory 36 Mädchen auf ihre Burg gelockt, mal mehr als 80.

Sie wurde als Serienmörderin verurteilt, starb 1614 in der Haft.

Ob die Taten, die ihr zur Last gelegt wurden, stattfanden, ist in der Forschung umstritten. Sicherlich war das Verhalten Adliger Untergebenen und Bauernmädchen gegenüber seinerzeit sehr sadistisch; Báthory habe sich gar exzessiver verhalten, als üblich. Doch wird andererseits auch eine politische Intrige seitens des Hauses Habsburg gegen eine zu mächtige Frau vermutet.

Rund 100 Jahre nach Báthorys Tod begann die schaurige Legendenbildung. Bald hieß es, Báthory habe rund 650 Jungfrauen ermordet, in ihrem Blut gebadet und es getrunken, um sich so ewige Jugend und Schönheit zu erhalten. Der Beiname "Blutgräfin" entstand, die historische Figur wurde zur Horrorfigur und bekam gar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als "erfolgreichste Serienmörderin" aller Zeiten.