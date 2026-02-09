Das verbinden sie mit Dresden: Promis packen beim SemperOpernball aus

Beim SemperOpernball verrieten die Promis, was Dresden für sie persönlich bedeutet.

Von Janina Rößler, Maxima Michael

Dresden - Am Freitag fand die aufregendste Ballnacht Dresdens statt und TAG24 war live vor Ort. Die Promis verrieten auf dem roten Teppich des SemperOpernballs gegenüber den Redakteurinnen Janina Rößler und Maxima Michael (beide 23), was ihnen die sächsische Landeshauptstadt bedeutet.

Stefanie Hertel (46) und ihr Mann Lanny Lanner (51) haben schon einige schöne Stunden in Dresden verbracht. © Stefan Häßler "Mit Dresden verbinden wir auf jeden Fall wunderschöne gemeinsame Stunden", stellten Sängerin Stefanie Hertel (46) und ihr Mann Lanny Lanner (51) klar. Die 46-Jährige ergänzte, dass ihre Großmutter in Elbflorenz geboren wurde und sie die Stadt über viele Jahre hinweg immer wieder besucht hat. Auch mit dem SemperOpernball verbinden die beiden besondere Erinnerungen: "Unsere Tochter hat hier vor sieben Jahren als Debütantin getanzt. Das war ein toller Moment!" Dresden Kultur & Leute Hier spielt die KI mit: Premiere im Kleinen Haus Ähnlich sah es auch bei Joachim Llambi (61), dem Moderator des Abends, aus. Seine Tochter hatte vor neun Jahren bei den Debütanten getanzt. Doch er verbindet noch mehr mit der Semperoper: "Ich durfte vor einigen Jahren schon hier draußen auf dem Theaterplatz moderieren. [...] Jetzt mit Annika hier auf der Fläche im Saal zu moderieren, ist natürlich eine große Ehre - ich freue mich riesig darauf. Und für mich ist es von zu Hause immer nur eine Stunde [und] 20 [Minuten] entfernt, also alles ist schön!"

Annika Lau (46) und Joachim Llambi (61) führten durch den Abend. © Stefan Häßler

Malick Bauer drehte vor vier Jahren auf dem Opernvorplatz die Serie "Sam - Ein Sachse"

Malick Bauer (35) drehte bereits vor vier Jahren in Dresden seine Serie "Sam - Ein Sachse". © Stefan Häßler Seine Co-Moderatorin Annika Lau (46) verriet begeistert: "Ich bin zum ersten Mal so richtig bewusst in Dresden [...], ich finde diese Stadt wahnsinnig schön, ich bin nur auf ganz, ganz liebe Menschen gestoßen. Ich glaube, ich komme jetzt öfter." Außerdem versprach sie, auch im kommenden Jahr wieder beim SemperOpernball dabei zu sein - egal, ob als Gast im Saal oder draußen auf dem Theaterplatz. Für Schauspieler Malick Bauer (35) hat Dresden eine ganz besondere Bedeutung: Vor vier Jahren drehte er hier seine Serie "Sam - Ein Sachse", mit der ihm der große Durchbruch gelang. Dresden Kultur & Leute Aufführung des Kreuzchors zum 13. Februar: Bewegendes Gedenken mit h-Moll "Es ist sehr interessant für mich, hier zu stehen, denn es gibt sogar eine Szene, die wir hier gedreht haben - genau hier auf dem Opernvorplatz. Ich war vor genau vier Jahren, auch zu so einer Jahreszeit, in der Elbe für eine Szene. Sehr emotional, zurückzukommen an so einen wunderschönen Ort und die wunderschöne Stadt", erklärte der 35-Jährige. Auch Simone Thomalla (65) kehrte zum SemperOpernball zurück. Bereits 2015 war sie zu Gast, als ihre Tochter Sophia Thomalla (36) den Abend moderierte. "Mit Dresden verbinde ich, das wissen viele auch nicht, ich habe hier meine ersten Schritte auf der Bühne gemacht - im Theater der jungen Generation. Das war 1987 [...], also schließt sich so ein bisschen der Kreis", verriet die 65-Jährige.

Simone Thomalla (65) war bereits 2015 beim SemperOpernball zu Gast. © IMAGO / Future Image

Auch auf dem Theaterplatz feierten zahlreiche Dresdner mit. © Sebastian Kahnert

Iris Berben wurde mit dem Choros Award geehrt

Iris Berben (75) wurde während des SemperOpernballs mit dem Choros Award ausgezeichnet. © Sebastian Kahnert/dpa Erneut war auch Cathy Hummels (38) dabei: Schon im vergangenen Jahr moderierte sie das Ballgeflüster mit Marco Schreyl (52). "Das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Dieses Jahr bin ich tatsächlich einfach nur Gast und genieße es sehr, den Abend mal einfach ohne Verpflichtungen genießen zu dürfen." Für Iris Berben (75) ist die Semperoper ein echtes Wahrzeichen Dresdens. Die Schauspielerin war bereits mehrfach in der Stadt zu Besuch, wie sie gegenüber TAG24 verriet. Zudem wurde sie am Abend mit dem Choros Award für ihr Engagement gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ausgezeichnet: "Erst mal ist der Preis für mich eine schöne Bestätigung für den Weg, den ich gehe, nun auch schon einige Jahrzehnte." Für Influencerin Annika Gassner (35) fühlt sich der SemperOpernball mittlerweile fast wie ein Nachhausekommen an. Bereits zum dritten Mal war sie dabei - und ist jedes Jahr aufs Neue begeistert.

Cathy Hummels (38) genoss den Abend ganz entspannt ohne Verpflichtungen. © Stefan Häßler

Für Annika Gassner (35) fühlt sich der SemperOpernball mittlerweile wie Nachhausekommen an. © Stefan Häßler