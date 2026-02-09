Hier spielt die KI mit: Premiere im Kleinen Haus

Dresden - Können und wollen wir unsere menschliche Existenz mittels KI auf ewig für die Nachwelt erhalten? Dieser Frage widmet sich "Homo Faber / Robo Faber". Regisseur Marcel Kohler verwendet für seine Bühnenfassung des Romans "Homo faber" von Max Frisch eine Künstliche Intelligenz. Das Experiment ist so faszinierend wie streckenweise ermüdend. Die Premiere war am Samstag im Kleinen Haus in Dresden .

Walter Faber (Sven Hönig) bestaunt den künstlichen Avatar von sich selbst. © Sebastian Hoppe

Der 1957 veröffentlichte Roman "Homo faber" von Max Frisch ist ein Klassiker der (west-)deutschen Nachkriegsliteratur. Die Adaption von Marcel Kohler setzt da ein, wo das Buch offen endet, am Vorabend der Operation des an Krebs erkrankten Protagonisten Walter Faber. Eine KI soll das Fortleben des technikgläubigen Ingenieurs sichern - in Form eines USB-Sticks.

Ein sehr schöner Clou gelingt der Inszenierung ganz am Anfang, noch während das Publikum die Plätze einnimmt.

Eingespielt wird die Tonaufnahme einer alten Folge der TV-Sendung "Das literarische Quartett", in der die Kritiker Marcel Reich-Ranicki, Helmuth Karasek, Sigrid Löffler & Co. die Bedeutung von Frischs Roman in den 90er-Jahren besprechen. Die Schauspieler des folgenden Stücks agieren dazu lippensynchron.

"Ich lese den Roman heute und bin verblüfft", hört man Reich-Ranicki loben, bevor seine schnarrende Stimme - Achtung, KI! - die traditionelle Theateransprache übernimmt: "Schalten Sie bitte während der Veranstaltung ihre Mobiltelefone aus." Es bleibt der beste Gag.

Frisch ging es in seinem Roman um das Interesse des Menschen, die "Schöpfung durch Technik nutzbar zu machen". Ingenieur Faber reist darin für die UNESCO um die Welt, überlebt eine Flugzeugnotlandung und beginnt eine inszestuöse Affäre mit der jungen Elisabeth - nicht ahnend, dass "Sabeth" jene Tochter ist, die seine frühere Partnerin Hanna nicht abgetrieben hatte. Sabeth stirbt durch seine Schuld, Faber selbst erkrankt an Krebs.