Rauschende Nacht in Dresden: 10 Geheimnisse unserer Opernball-Promis
Dresden - Der SemperOpernball ist Geschichte. Eine traumhafte Nacht ging zu Ende - doch es gibt noch zehn kleine Geheimnisse zu lüften, die unsere Promis auf dem roten Teppich verrieten.
Olympiaeröffnung oder Opernball? Das war für Tagesschau-Sprecher Ingo Zamperoni (51) die Frage. "Meine Familie kommt aus Italien und ich liebe Wintersport, besonders Curling und Biathlon", verriet Zamperoni. Aber: Dresden machte das Rennen.
"Im Mai will ich mit meiner Familie Urlaub in Dresden machen. Meine Mutter war von der Stadt so begeistert und ich wollte meinen Kindern schon immer Dresden und die Sächsische Schweiz zeigen."
"Brisant"-Promi-Expertin Susanne Klehn (44) fieberte mit den Debütanten mit. Warum? "Ich war 2013 für eine MDR-Reportage undercover als Debütantin dabei und habe den ganzen Stress, die Aufregung und das Bangen live erlebt."
Damals trug sie ein silberfarbenes Debütantenkleid, beim diesjährigen Ball ein orangefarbenes Glitzerwunder aus dem "Weißen Gewölbe" von Vox-Promi Uwe Herrmann (63, "Zwischen Tüll & Tränen"). Auch Wolfgang Lipperts Ehefrau Gesine trug "Herrmann".
Manschettenknöpfe vergessen: Günther Jauch wird kreativ
Von der Aufregung der Debütanten kann auch Volksmusikerin Stefanie Hertel (46) ein Lied singen - "Meine Tochter war vor sieben Jahren selbst Debütantin beim SemperOpernball". Walzer ist trotzdem nicht ihr Hit Nummer Eins. "Ich tanze am liebsten Discofox."
Mitgefiebert hat auch Simone Thomalla (60). "Meine Tochter Sophia hat 2015 den SemperOpernball mit Gunther Emmerlich moderiert. Da war ich natürlich in Dresden." Mit der Stadt verbindet die Schauspielerin allerdings noch mehr: "Ich habe 1987 hier meine ersten Schritte auf der Bühne gemacht, im Theater Junge Generation."
"Wer wird Millionär?"-Quizmaster Günther Jauch (69) wirkt zwar immer schnieke. Doch beim Opernball passierte dem TV-Gentleman ein Missgeschick. Winzer Jauch brachte zwar seine Rieslinge mit zum Ball, die Manschettenknöpfe fürs Smokinghemd aber vergaß er im Potsdam. Jauch improvisierte, funktionierte zwei Büroklammern zum Manschettenknopf um.
MDR-Moderatorin Ana Plasencia (51) schwebte in einem traumhaften, türkisgrünen Kleid mit Perlen über den roten Teppich - ein offenbart beliebter Hingucker. "Ich habe das Kleid in Berlin in der Boutique Bruna Couture geliehen - für 200 Euro. Das Kleid hat vor mir schon Gina Lisa Lohfink getragen."
Dresdner Designerin macht gleicht drei Promis schick
Auch MDR-Moderatorin Kamilla Senjo (51) kaufte nicht neu, sondern griff auf Vorhandenes im Kleiderschrank zurück. "Mein Kleid habe ich vor sechs Jahren in Berlin gekauft - und es passt immer noch", freute sich Kamilla. Eigentlich ist sie bekannt dafür, schicke Sneaker unterm Abendkleid zu tragen - diesmal stieg sie auf elegante Sandaletten um.
Die Dresdner Designerin Katrin Eulenstein (41) stattete gleich drei Promis zur Ballnacht aus: Influencerin Annika Gassner (35), "Tatort Dresden"-Kommissarin Cornelia Gröschel (38) und Preisträgerin Valerie Eickhoff (29). Annika Gassner schlüpfte in ein cremefarbenes Ballkleid mit Schleppe, Blüten, Schmetterlingen und Federn.
"Ich liebe einfach riesige Ballkleider", schwärmte Gassner. "Leider gibt es immer weniger Bälle, wo man solche Roben ausführen kann. Deshalb bin ich beim SemperOpernball 2027 auf jeden Fall wieder mit dabei."
Herren-Mode neu gedacht: Wer hat Malick Bauer gestylt?
Für alle Fans von Preisträger Christian Friedel (46) - der Schauspieler kündigte eine neue, große Herbst-Produktion am Schauspielhaus an. Für den Opernball unterbrach er extra Dreharbeiten in Indien.
"Die Produktionsfirma hat mich ein paar Tage freigestellt. Mehr darf ich nicht verraten. Nur so viel: Es wird ein Kinofilm." Aber: Schon am 4. Juli tritt Friedel beim Festival "Come to the Woods" auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch mit seiner Band auf.
Das wohl ungewöhnlichste Herren-Outfit trug Schauspieler Malick Bauer (35): Schuhe mit separatem großen Zeh, das Hemd lässig heraushängend, große Schmucksteine am Kragen.
"Meine Frau hat mich gestylt", gab Bauer zu. Und verriet: "Wo jetzt der rote Teppich liegt, habe ich vor vier Jahren gedreht - für den Film 'Sam - Ein Sachse'."
