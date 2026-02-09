Rauschende Nacht in Dresden: 10 Geheimnisse unserer Opernball-Promis

Auf dem roten Teppich des SemperOpernballs in Dresden haben mehrere Promis ihre Geheimnisse gelüftet.

Von Katrin Koch

Dresden - Der SemperOpernball ist Geschichte. Eine traumhafte Nacht ging zu Ende - doch es gibt noch zehn kleine Geheimnisse zu lüften, die unsere Promis auf dem roten Teppich verrieten.

Rund 100 Debütantenpaare eröffnen den Ball. © Sebastian Kahnert/dpa Olympiaeröffnung oder Opernball? Das war für Tagesschau-Sprecher Ingo Zamperoni (51) die Frage. "Meine Familie kommt aus Italien und ich liebe Wintersport, besonders Curling und Biathlon", verriet Zamperoni. Aber: Dresden machte das Rennen. "Im Mai will ich mit meiner Familie Urlaub in Dresden machen. Meine Mutter war von der Stadt so begeistert und ich wollte meinen Kindern schon immer Dresden und die Sächsische Schweiz zeigen." "Brisant"-Promi-Expertin Susanne Klehn (44) fieberte mit den Debütanten mit. Warum? "Ich war 2013 für eine MDR-Reportage undercover als Debütantin dabei und habe den ganzen Stress, die Aufregung und das Bangen live erlebt." Damals trug sie ein silberfarbenes Debütantenkleid, beim diesjährigen Ball ein orangefarbenes Glitzerwunder aus dem "Weißen Gewölbe" von Vox-Promi Uwe Herrmann (63, "Zwischen Tüll & Tränen"). Auch Wolfgang Lipperts Ehefrau Gesine trug "Herrmann".

Ingo Zamperoni (51) freut sich auf seinen Urlaub in Dresden. © IMAGO/Marja

"Brisant"-Promiexpertin Susanne Klehn (44) funkelt in einem Kleid von Uwe Herrmann. © M. Wehnert/Future Image

Manschettenknöpfe vergessen: Günther Jauch wird kreativ

Auch ohne Manschettenknöpfe - Günther Jauch (69) schenkt seinen Riesling auf dem Ball aus. © M. Wehnert/Future Image Von der Aufregung der Debütanten kann auch Volksmusikerin Stefanie Hertel (46) ein Lied singen - "Meine Tochter war vor sieben Jahren selbst Debütantin beim SemperOpernball". Walzer ist trotzdem nicht ihr Hit Nummer Eins. "Ich tanze am liebsten Discofox."

Mitgefiebert hat auch Simone Thomalla (60). "Meine Tochter Sophia hat 2015 den SemperOpernball mit Gunther Emmerlich moderiert. Da war ich natürlich in Dresden." Mit der Stadt verbindet die Schauspielerin allerdings noch mehr: "Ich habe 1987 hier meine ersten Schritte auf der Bühne gemacht, im Theater Junge Generation."

"Wer wird Millionär?"-Quizmaster Günther Jauch (69) wirkt zwar immer schnieke. Doch beim Opernball passierte dem TV-Gentleman ein Missgeschick. Winzer Jauch brachte zwar seine Rieslinge mit zum Ball, die Manschettenknöpfe fürs Smokinghemd aber vergaß er im Potsdam. Jauch improvisierte, funktionierte zwei Büroklammern zum Manschettenknopf um.

MDR-Moderatorin Ana Plasencia (51) schwebte in einem traumhaften, türkisgrünen Kleid mit Perlen über den roten Teppich - ein offenbart beliebter Hingucker. "Ich habe das Kleid in Berlin in der Boutique Bruna Couture geliehen - für 200 Euro. Das Kleid hat vor mir schon Gina Lisa Lohfink getragen."

Volksmusikstar Stefanie Hertel (46) tanzt mit MP Michael Kretschmer (50). © IMAGO/BREUEL-BILD

Dresdner Designerin macht gleicht drei Promis schick

Annika Gassner (35) im voluminösesten Ballkleid der Nacht. © IMAGO/BREUEL-BILD Auch MDR-Moderatorin Kamilla Senjo (51) kaufte nicht neu, sondern griff auf Vorhandenes im Kleiderschrank zurück. "Mein Kleid habe ich vor sechs Jahren in Berlin gekauft - und es passt immer noch", freute sich Kamilla. Eigentlich ist sie bekannt dafür, schicke Sneaker unterm Abendkleid zu tragen - diesmal stieg sie auf elegante Sandaletten um.

Die Dresdner Designerin Katrin Eulenstein (41) stattete gleich drei Promis zur Ballnacht aus: Influencerin Annika Gassner (35), "Tatort Dresden"-Kommissarin Cornelia Gröschel (38) und Preisträgerin Valerie Eickhoff (29). Annika Gassner schlüpfte in ein cremefarbenes Ballkleid mit Schleppe, Blüten, Schmetterlingen und Federn. "Ich liebe einfach riesige Ballkleider", schwärmte Gassner. "Leider gibt es immer weniger Bälle, wo man solche Roben ausführen kann. Deshalb bin ich beim SemperOpernball 2027 auf jeden Fall wieder mit dabei."

Herren-Mode neu gedacht: Wer hat Malick Bauer gestylt?