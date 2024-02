Der große Auftritt naht: Debütanten proben für SemperOpernball

Coswig - Aufregung und Konzentration, Lampenfieber und Vorfreude - das alles erfüllt den Saal der Börse Coswig. Dort probten am gestrigen Mittwochabend 86 Debütantenpaare für ihren großen Auftritt beim SemperOpernball am morgigen Freitag. Die 172 jungen Frauen und Männer eröffnen mit dem "Walzer an der Elbe" von Johann Strauss die rauschende Nacht in der Semperoper.