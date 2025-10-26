Der "Hexer von Meißen" zeigt sein Zauberhaus

Abrakadabra! Zauberkünstler Peter Falk (77), der "Hexer von Meißen", führt uns durch sein Zauberhaus und berichtet aus seinem bewegten Leben.

Von Adrian Schintlmeister

Meißen - Abrakadabra! In einem Dreiseitenhof am Lutherplatz in Meißen betreibt Peter Falk (77) schon seit DDR-Zeiten sein kleines Zauberfachgeschäft. Der "Hexer von Meißen" führt TAG24 durch sein kleines Reich.

Peter Falk (77) ist der "Hexer von Meißen". © Norbert Neumann Die Liebe zur Zauberei war Peter Falk (77) in die Wiege gelegt. Schon der Vater Georg war ein begnadeter Bühnenkünstler. Er hat seinen Sohn in die Geheimnisse der Zauberei eingeweiht. "Mein Vater war ein sogenannter Klischnigger, ein Mann ohne Knochen. Er konnte sich verbiegen." Seine Spezialität sei hingegen der "Geldtrick", erklärt Falk. Er kann zerknülltes Papier zu Geldscheinen machen. "Ich bin der Hexer von Meißen und bin der einzige Mann, der weiß, wie Geld gemacht wird", erklärt er vielsagend und zaubert dabei einen Zehn-Euro-Schein aus einem hölzernen Automaten hervor. Ein Trick, den er bei seinen Auftritten gerne zeigt. Dresden Kultur & Leute Jubiläum steht an: Festtage für die Frauenkirche Von seinem Vater Georg hat der "Hexer von Meißen" auch den kleinen Laden am Lutherplatz geerbt. Seit 1947 verkaufen sie dort magische Gegenstände, bauen Spezialanfertigungen für Zauberkundige und solche, die es werden wollen.

Peter Falk öffnet sein Zauberhaus

Seit 1947 gibt es das kleine Zauberfachgeschäft in Meißen schon. Seit der Wende bietet der Großfeuerwerker auch Pyrotechnik an. © Montage: Norbert Neumann Zehn Angestellte hatten sie zu DDR-Zeiten, erklärt Falk. Bis zu 24 Heimarbeiter halfen unter anderem den beliebten Zauberkasten "Der kleine Zauberkünstler" zu produzieren. "Laut Plan mussten wir rund 10.000 Zauberkästen im Jahr herstellen", erinnert sich Falk und versichert: "Das haben wir mithilfe von Zauberei auch immer geschafft." Für den Showman ist die Zauberei so viel mehr. Schon zu seiner Schuleinführung trat er vor Publikum auf. Später füllte er Säle und zeigte seine Kunst auch über die Grenzen der DDR hinaus. In den Westen durfte er zwar nicht reisen, dafür gastierte Peter Falk in den 1970er-Jahren umso häufiger am renommierten Staatszirkus von Moskau, wo er von den ganz Großen lernen konnte. Regelmäßig reiste er dafür in die Sowjetunion. "Es war eine traumhafte Zeit!" Dresden Kultur & Leute Zwei Frauen aus Dresden, die die Liebe zu Büchern eint, teilen auch eine Sorge ... Doch Falk kehrte immer wieder nach Meißen zurück.

Georg Falk (1909-1985) eröffnete sein Zaubergeschäft im Jahr 1947. Rechts: ein Blick in die Preisliste von 1950. © Montage: privat

Im Archiv des Zauberers finden sich wahre Schätze

Der Zauberer in seinem Archiv. © Montage: Norbert Neumann Im oberen Stockwerk befindet sich das Archiv. Dort hat der Magier historische Zaubergegenstände sorgfältig in Vitrinen verstaut, manche sind weit mehr als 100 Jahre alt, erklärt Falk. Neben Spielkarten, magischen Ringen und alten Zauberkästen finden sich dort auch die handschriftlichen Aufzeichnungen verstorbener Kollegen, wahre Zauberbücher. Auch eine "schwebende Kerze", angefertigt um 1900, findet sich in seiner Sammlung. "Das ist mein wohl ältestes Stück", erklärt Falk. Nach der Wende hat sich der gelernte Maler allerdings ein zweites Standbein aufgebaut. Peter Falk absolvierte an der Sprengschule Dresden eine Ausbildung zum Großfeuerwerker und begeistert seitdem sein Publikum auch mit ausgefeilten Pyroshows. Neben Zauberartikeln und Sonderanfertigungen verkauft Peter Falk mittlerweile auch Feuerwerk und Raketen.

Auch diese "schwebende Kerze", angefertigt um 1900, findet sich in Peter Falks Sammlung. © Norbert Neumann

Gehen Sachsen die Zauberer aus?