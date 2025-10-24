Johann-Strauss-Gala in der Staatsoperette: Der Walzerkönig lebe hoch

Dresden - Vor 200 Jahren wurde der österreichische Komponist Johann Strauss geboren, konkret am 25. Oktober 1825. Die Staatsoperette nimmt das zum Anlass, den "Walzerkönig" mit einer großen Gala zu ehren.

Johann Strauss (Sohn) auf einem Gemälde von August Eisenmenger. © wikipedia

Solistinnen und Solisten, das Orchester unter Chefdirigent Michael Ellis Ingram (40) sowie ein Solotanzpaar feiern den Jubilar mit breit gespanntem Bogen.

Natürlich werden Wiener Walzer erklingen wie der berühmte "Kaiserwalzer" oder Operetten-Hits aus "Eine Nacht in Venedig" und "Das Spitzentuch der Königin".

Dazu kommen besondere Bearbeitungen wie Erich Wolfgang Korngolds von der "Spitzentuch"-Musik beeinflusstes "Lied der Liebe" oder Ralph Benatzkys Überschreibung von "Cagliostro in Wien" als "Casanova".

Chefdirigent Ingram wird zudem zwei Strauss-Titel in Jazz-Arrangements kleiden.