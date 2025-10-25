Mehr als 170 Jahre unterwegs: Für Richard Wagners Koffer endet die Reise in Graupa

Der sprichwörtliche "Koffer in Berlin" steht jetzt in Graupa.

Von Katrin Koch

Dresden - Der sprichwörtliche "Koffer in Berlin" steht jetzt in Graupa. Nach über 170 Jahren kehrte der große braune Lederkoffer des weltberühmten Komponisten Richard Wagner (1813-1883) nach Graupa zurück. Mit vermutlich diesem Reisekoffer trat Wagner nach der gescheiterten, blutigen Revolution 1849 die Flucht von Dresden ins Exil nach Zürich an.

Der Kunstdruck zeigt Richard Wagner und Ludwig II. von Bayern auf Schloss Neuschwanstein. Das Original-Gemälde stammt von Ferdinand Lemke und entstand um 1932. © Thomas Türpe Der Koffer ist Teil der bedeutenden Wagner-Sammlung des Zürcher Wagner-Liebhabers Armin Trösch (86), die am Freitag an die Richard-Wagner-Stätten Graupa übergeben wurde. Auf Vermittlung des gebürtigen Dresdner Regisseurs Jens Neubert (58) und dank finanzieller Unterstützung der Bareva-Stiftung haben nun über 500 Artefakte ein neues Zuhause gefunden - darunter fünf originale handschriftliche Briefe Wagners und der Erstdruck des Klavierauszugs der Oper "Rienzi", die 1842 im Dresdner Hoftheater uraufgeführt wurde. Bei der Übergabe der Sammlung vor Ort: Wagners Urenkelin Dagny Beidler (83). Deren Großmutter Isolde (1865-1919) ist die uneheliche, aber von Wagner anerkannte Tochter aus dessen Verbindung mit Cosima, seiner späteren, zweiten Ehefrau.

Urenkelin Dagny Beidler streicht über den Kopf ihres übermächtigen Urgroßvaters Richard Wagner. © Thomas Türpe

Brieföffner und Aschenbecher mit dem Konterfei Wagners gehören zu den Artefakten der Sammlung. © Thomas Türpe

Ab Mitte April 2026 sind die Artefakte der Sammlung in einer Kabinettausstellung in Graupa zu sehen