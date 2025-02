Der Jubiläumsball bringt heute die Semperoper zum Schwingen

Dresden - Am Freitag feiert Dresden die glamouröseste Nacht des Jahres - und der SemperOpernball sein 100-jähriges Jubiläum. Rund 1900 Gäste werden sich bis in die Morgenstunden in der Oper amüsieren. Tausende werden vor der Oper beim Openairball tanzen. Einen Freudentanz dürfte auch Martina Gedeck (63) aufführen - sie wurde am gestrigen Donnerstag als dritte Preisträgerin bekannt gegeben.