Der Zapfhahn ist wieder offen: Die Südvorstadt hat ihr Campus zurück

Dresden - Dresden hat sein Campus zurück! Unter neuem Betreiber soll das traditionsreiche Restaurant auf der Hübnerstraße fortan wieder zu einem festen Bestandteil des Nachtlebens in der Südvorstadt werden. Und auch wenn der alte Hogwarts-Charakter mit den vielen Treppen und Räumen erhalten geblieben ist, hat sich so einiges verändert.

Barkeeper Theo Kukiela (22, l.) und Betreiber Maik Friedel (46, r.) zapfen künftig im Campus auf der Hübnerstraße. © Max Patzig

"Wir haben den Innenraum aufgefrischt, ihn heller und moderner gemacht", sagt Maik Friedel (46), einer der vier neuen Chefs. Auch haben die unterschiedlichen Ebenen eigene Motto-Namen erhalten, heißen künftig Bierkeller, Destille, Weinbalkon oder Große Mensa.

Wert legen Friedel und Co. neben Gemütlichkeit - "Wir wollen das Wohnzimmer der Südvorstadt werden. Einkehren, Füße hoch und genießen." - aber vor allem das Thema Bezahlbarkeit. So soll das Bier nie mehr als 4 Euro kosten.

Das ist vor allem dem 46-Jährigen wichtig, der zuvor in der Innenstadt arbeitete und bemerkte, dass sich da mit den immer teureren Preisen etwas gewaltig in die falsche Richtung entwickelt.

Anders als es der Name vielleicht vermuten lässt, soll das Campus übrigens keine reine Studentenkneipe sein. Vielmehr soll der ganze Stadtteil in die rund 300 Quadratmeter gelockt werden. Verschiedenste Mottoabende sind schon in Planung. Platz ist genug. Allein in die Innenräume passen 150 bis 190 Gäste, auf die Außenterrasse noch einmal 43.

Darüber hinaus verspricht Friedel: "Solange uns die Gäste beglücken, werden wir ins Campus investieren." Geöffnet hat das Campus mittwochs bis sonntags von 17 bis 0.30 Uhr. Auch ein Mittagsangebot wird es schon bald geben.