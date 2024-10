Deutschlands ältester Rock 'n' Roller: Peter Kraus wieder auf Tournee

Dresden - Als er zur Welt kam, war Elvis gerade vier Jahre alt. Mittlerweile hat er den "King of Rock 'n' Roll" (1935-1977) um mehr als das Doppelte überlebt. Seit März ist Peter Kraus 85 Jahre alt und gerade wieder auf Tournee. Am Dienstag ist Termin in Dresden .

Peter Kraus (85) beim Geburtstagskonzert am 18. März in der Münchner Isarphilharmonie. © picture alliance / SZ Photo

Deutschlands ältester Rock 'n' Roller: In Person von Kraus schwappte die musikalische Revolte des Rock 'n' Roll, die Elvis Mitte der 50er-Jahre zum Weltstar machte, nach Deutschland - etwas braver als beim US-Vorbild, aber nachhaltig.

Kraus gehörte zu den jungen Stars der jungen Bundesrepublik und gewann schnell auch Fans in der DDR. Little Richards "Tutti Frutti" war - in deutscher Fassung - 1956 seine erste Single, zwei Jahre später wurde "Sugar Baby" sein größter Hit.

Im Frühjahr 2023 war der Sänger jüngst in Sachsen unterwegs, wie jetzt mit einem Auftritt im Dresdner Kulturpalast.

Der Auftritt war erklärterweise Teil seiner Abschiedstournee. Er habe seiner Frau Ingrid versprochen, keine Tourneen mehr zu machen, hieß es damals. Ein Jahr später, eben jetzt, ist Kraus abermals auf Tour, "mit einer Reihe ausgewählter Konzerte in ebenso ausgewählten Konzerthäusern", wird gesagt.

"Rockin' 85 - Das große Geburtstagskonzert", so lautet das Motto. Die große Show zum Geburtstag fand zum Ehrentag am 18. März in München statt. Die jetzige Tour ist gewissermaßen ein Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Das Einverständnis von Ehefrau Ingrid ist ihm sicher.