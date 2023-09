Beste deutsche Landschaftsgärtner: Theo und Anton - Dresdner Jungs mit den gold-grünen Daumen

Dresden - Deutschlands beste Landschaftsgärtner kommen aus Dresden ! Im Rahmen der Bundesgartenschau in Mannheim setzten sich Theo Kleinstäuber (19) und Anton Schimeck (19) vom Pomosus Garten- und Landschaftsbau in Dresden gegen zehn Zweierteams im bundesweiten "Berufswettbewerb der Landschaftsgärtner" durch und holten damit zum dritten Mal in vier Jahren die Auszeichnung nach Sachsen .

Anton Schimeck (19, l.) und Theo Kleinstäuber (19) sind Deutschlands beste Landschaftsgärtner. © Norbert Neumann

Mit ihrem ersten Platz sicherten sich die beiden in diesem Jahr ausgelernten Gärtner (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau) die Teilnahme an der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2024 in Frankreich.

Anton und Theo können ihr Glück kaum fassen. "Wir haben damit gar nicht gerechnet und waren sehr überrascht", so Theo. "Es war ein überwältigendes Gefühl", ergänzt Anton.

16 Quadratmeter Garten zauberte das Duo aus Dresden in 15 Stunden an zwei Tagen mit Pflanzen, Mauern, Holz- und Pflasterarbeiten in Mannheim.

Stolz ist auch Pomosus Chef Christoph Rother (32): "Die gute Vorbereitung hat Früchte getragen."

Beim Wettbewerb mitzumachen ist für den Chef nicht nur Tradition in dem 1990 von seinem Vater Stefan Rother (63) gegründeten Unternehmen (23 Mitarbeiter). Er hält es auch für wichtig, den Beruf zu fördern und damit mehr gute Lehrlinge zu gewinnen.