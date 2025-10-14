Diabetes-Influencerin Lyn Künstner sammelt für Projekte
Dresden - Diabetes ist das Thema, für das sich Influencerin Lyn Künstner (34) starkmacht. Die Dresdnerin ist selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt und nutzt deshalb jede Gelegenheit, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
Ehrensache, dass Lyn am Wochenende bei der Diabetes-Benefiz-Gala in Berlin dabei war.
Dort wurden 77.000 Euro für zwei Diabetes-Projekte gesammelt - für das Kinder-Circuscamp Courage und die "Sag es laut"-Kampagne.
Lyn machte eine Superfigur im pastellgrünen Kleid mit Seidenumhang. Noch spannender ist, was sie am Weltdiabetestag (14. November) tragen wird.
Lyn verrät: "Ich laufe an diesem Tag bei einer Modenschau zum T1-Day in London mit. Ich lass' mich überraschen, welchen Designer ich auf dem Laufsteg trage. Ich freu' mich riesig auf die Show."
