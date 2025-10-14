Diabetes-Influencerin Lyn Künstner sammelt für Projekte

Dresden - Diabetes ist das Thema, für das sich Influencerin Lyn Künstner (34) starkmacht. Die Dresdnerin ist selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt und nutzt deshalb jede Gelegenheit, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Influencerin Lyn Künstner (34) auf der Diabetes-Gala in Berlin. © privat

Ehrensache, dass Lyn am Wochenende bei der Diabetes-Benefiz-Gala in Berlin dabei war.

Dort wurden 77.000 Euro für zwei Diabetes-Projekte gesammelt - für das Kinder-Circuscamp Courage und die "Sag es laut"-Kampagne.

Lyn machte eine Superfigur im pastellgrünen Kleid mit Seidenumhang. Noch spannender ist, was sie am Weltdiabetestag (14. November) tragen wird.