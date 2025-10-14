Handtaschen sind Christins große Leidenschaft: Patchwork-Mama macht ihr Hobby zum Beruf

Christin Mende (40) aus Radebeul ist Mehrfach-Mama und Designerin zugleich. Als "Kreatine4U" näht sie Taschen in allen Formen und Farben

Von Jacqueline Grünberger

Radebeul - Sie hat sechs Kinder und trotzdem Platz für ihre große Leidenschaft. Christin Mende (40) aus Radebeul ist Mehrfach-Mama und Designerin zugleich. In diesem Jahr hat sie sich als "Kreatine4U" selbstständig gemacht und näht Taschen in allen Formen und Farben (20 bis 80 Euro).

Christins (40) Wunsch: "Sachen haben, die nicht jeder hat." © Thomas Türpe Doch wie kriegt man das alles unter einen Hut? Für die Taschendesignerin gibt es darauf nur eine Antwort: "Man muss absolut organisiert sein." Manchmal müsse sie sogar Pläne schreiben, damit auch nichts unter den Tisch fällt: "Du bist nur unterwegs, denn die Kinder haben immer Termine." Der Alltag der Patchwork-Mama ist bunt und alles andere als langweilig. Denn sie und ihr Partner haben jeweils zwei Kinder in die Beziehung eingebracht. 2022 dann kamen ihre gemeinsamen Zwillinge. Dresden Kultur & Leute Wie eine Dresdner Forscherin in Südamerika zur Legende wurde Schlafen die Kleinen, geht es für die gelernte Zahnarzthelferin erst richtig los: "Ich setze mich dafür immer ins Wohnzimmer an den Esstisch. Für eine große Tasche brauche ich vier Stunden, das kann man nicht zwischendurch machen."

Die kleinste Geldbörse kostet 20 Euro. Die größte Tasche 80 Euro. © Thomas Türpe

Jede Tasche, die Christin Mende anfertigt, ist ein echtes Unikat. © Thomas Türpe

Christin Mende hat Faible für Handtaschen und Geldbörsen

Für die Designerin ist Qualität besonders wichtig, deshalb besorgt sie für ihre Taschen extra deutsche Marken-Druckknöpfe. © Thomas Türpe Besonders heikel seien Wochenenden, an denen auch die zwei Großen ihres Partners zu Besuch sind: "Dann muss der Wocheneinkauf schon Freitag erledigt sein. Wenn parallel am Sonntag Markt ist, müssen wir die Kinder auf Familie und Freunde verteilen." Im Zweifel gilt für Christin jedoch: "Nichts geht über die Familie." Obwohl sie schon immer ein Faible für Handtaschen und Geldbörsen hatte, hätte sie nie gedacht, dass sie selbst mal welche nähen würde: "Ich hatte mir was bestellt, das entsprach nicht meinen Vorstellungen." Dresden Kultur & Leute Auszeichnung für Dresdner Ärztin: Auch mit 75 Jahren hält sie noch Sprechstunden So griff sie nach der Geburt ihres ersten Kindes zur Nähmaschine ihrer Mutter. Etliche YouTube-Erklärvideos und Fehlversuche später dann ein erster Erfolg: "Ich bin mit meinen Produkten immer zurückhaltend, aber wenn einem die Markt-Kunden sagen, wie sehr ihnen meine Taschen gefallen, bin ich gerührt."

Designerin setzt am liebsten auf Outdoorstoff

Von ihrem ersten "Taschen-Geld" kaufte sich die Designerin dieses Jahr eine neue Nähmaschine mit "richtig Bumms". © Thomas Türpe