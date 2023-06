Die bewegende Geschichte von Ralf Minge und seinem Freund Ben

Dresden - Das kann sich sehen lassen: Stolze 45.000 Euro kamen beim "Sonnenstrahl Charity Abend" in der Laubegaster Werft zusammen. Knapp 200 Gäste feierten in der neuen Eventlocation "Schnürboden" und zeigten sich zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher sehr großzügig.

Gut 200 Gäste spendeten kräftig zugunsten des Sonnenstrahl Vereins. © Steffen Füssel

Und das war sicher diesen zwei coolen Männern zu verdanken: Dynamo-Legende Ralf Minge (62) und seinem Freund Ben Krauße (18). Ihre Geschichte öffnete Herzen und Portemonnaies.

"Ich habe Ben 2014 in der Uniklinik getroffen. Er stand im Dynamo-Trikot am Fahrstuhl - er war neun Jahre alt und hatte gerade die Diagnose Leukämie bekommen", erzählt Minge.

"Ich habe alles miterlebt: seine Behandlung, seinen Kampf. Auch den Moment, als alles wieder gut schien. Dann rief Bens Mutter an, weil der Krebs zurück war und der ganze Kampf von vorn begann. Ben ist ein unheimlich tapferer junger Mann", sagte Minge bewegt.



Dass Ben beim Charity-Abend zu Gast war, ist auch dem "Sonnenstrahl"-Elternhaus zu verdanken. "So konnte ich während der Behandlung immer an Bens Seite sein. Auch, als er mich einmal mitten in der Nacht anrief und sagte: 'Mama, ich will nicht mehr.' Ich war sofort bei ihm und konnte ihm neuen Mut spenden", erzählt Mama Madleen (42).