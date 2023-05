Dresden-Laubegast: Schiffs-Werft ist jetzt eine Event-Location!

680 Quadratmeter misst der Schnürboden in der Werft Laubegast. © Max Patzig

Über fast 700 Quadratmeter erstreckt sich der sogenannte Schnürboden in der historischen Schiffswerft Laubegast. Dort werden jetzt aber keine Taue und Seile mehr geschlagen und geflochten, sondern feine Events gefeiert.

"Seit kurzer Zeit bieten wir den Raum mit Loft-Charakter für Einmietungen an", erklärt Vermieterin Annabelle Jahn (25) von der Richert & Co. Immobilien GmbH, der das Werftgelände gehört.

Bisher fanden dort Firmenfeiern statt, aber auch Hochzeiten, Geburtstage und Abibälle mit bis zu 200 Personen haben sich schon für diesen Sommer angekündigt. "Unternehmen können hier aber auch tagen oder Workshops veranstalten", ist sich Jahn sicher.

Den lichtdurchfluteten Boden für Derartiges zu vermieten, lag für die 25-Jährige auf der Hand: "Hier im Viertel gibt es nicht viele Möglichkeiten, in so schönem Ambiente zu feiern - keine Ballsäle, keine speziellen Event-Locations", so Jahn. "Da dachten wir uns, bieten wir doch die letzte freie Fläche auf der Werft an."