Die bunte Kunst von Meister Uri

Dresden - Bei "Uri" denken Kreuzworträtsel-Freunde sofort an einen Kanton in der Schweiz. Kunstliebhaber denken an Christian "Uri" Weber (80). Dem gebürtigen Dresdner ist die 85. Ausstellung "fURIos" in der Galerie Holger John gewidmet - eine Retrospektive seiner Malerei.

So zischt ein flotter Hai auf der Autobahn an einem lahmen Wal vorbei. Sonnt sich ein Löwe am Kreidefelsen, titelt Uri sein Bild schlicht "Erderwärmung auf Rügen".

Die hat es in sich. Uri malt mit Lack auf Sperrholz und Pappe, sehr grafisch, sehr modern, mit klaren Farben und puristisch. Doch was auf den ersten Blick fröhlich-bunt wirkt, entpuppt sich spätestens beim Lesen des Titels als karikierende Spottlust.

Die "Galerie Holger John" in der Rähnitzgasse stellt bis 10. Dezember Uris Werke aus. © Thomas Türpe

15 Bücher füllen seine Sprüche. Das nächste soll 2024 erscheinen - "aber erst nach meiner Teilnahme am Aphorismen-Wettbewerb in Turin. Denn dort kann man nur unveröffentlichte Aphorismen einreichen."

Das Talent zu Malerei und Wortkunst führt Uri auf seine Eltern zurück. "Mein Vater war Architekt und Maler. Meine Mutter schrieb Gedichte. Ich hab von beiden mir das Beste rausgepickt", sagt Uri, der Theologie und klinische Psychologie studierte, den "Galerie Verlag Dresden" und die "Galerie am Dom" in Meißen gründete.

Ein Unentwegter, der sich nach acht Jahrzehnten nun doch eine kurze Pause gönnt. "Erst mal ruhe ich mich aus, denn in diesem Jahr gab es in meinem Freundeskreis und in der Familie so viele runde Geburtstage und Goldene Hochzeiten zu feiern. Und für die zweite Ausstellung in Radebeul musste ich noch neue Bilder malen ..."

In der Galerie "Holger John" sind Uris Arbeiten bis 10. Dezember zu sehen, in der "Galerie mit Weitblick" in Radebeul bis 19. November.