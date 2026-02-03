Die dufte Leidenschaft der Parfümerie-Unternehmerin: Franziska Thiemann hat ein zweites Standbein

Dresden - Wenn sie moderiert, zieht sie das Publikum in ihren Bann. Mit Charme & Authentizität, mit ihrem fantastischen Aussehen, toller Garderobe - und ihrem Duft! Und davon hat sie reichlich Auswahl. Denn Moderatorin Franziska Thiemann (39) lebt und arbeitet in erster Linie für das Familienunternehmen - die Parfümerie Thiemann.

Franziska Thiemann (39) in ihrer Parfümerie in der Altmarkt Galerie, weitere Filialen befinden sich in Bautzen, Freiberg, Freital, Görlitz, Leipzig, Cottbus, Senftenberg und Halle. © Eric Münch

"Meine Eltern Evelyn und Bodo haben das Unternehmen 1990 gegründet und noch immer ist Mama das Herzstück", verrät Franziska in der Filiale in der Altmarkt-Galerie. Mittlerweile gehören 14 Stores und rund 80 Mitarbeiter zur Parfümerie.

"Ich habe Diplom-Betriebswirtschaft studiert, als Filialleiterin angefangen, Verkaufsschulungen durchgeführt, Kundenabende begleitet. Meine schönsten Kundengespräche hatte ich immer in Freital - mit älteren Damen, die Düfte verschenken wollten. Das hat mich geprägt."

Und Mut gemacht - "2017 habe ich das erste Mal an der Seite von Schlagersänger Ronny Krappmann bei der 'Armani Duft Release-Party' vor 500 Gästen moderiert. Da hatte ich echtes Schmetterlingssausen im Bauch", gesteht Franziska.

Die Lust an der Moderation war geweckt. Es folgten ein Chloe-Event auf Albrechtsberg und Veranstaltungen, die nichts mit der wunderbaren Welt der Düfte zu tun hatten.