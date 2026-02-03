Die dufte Leidenschaft der Parfümerie-Unternehmerin: Franziska Thiemann hat ein zweites Standbein
Dresden - Wenn sie moderiert, zieht sie das Publikum in ihren Bann. Mit Charme & Authentizität, mit ihrem fantastischen Aussehen, toller Garderobe - und ihrem Duft! Und davon hat sie reichlich Auswahl. Denn Moderatorin Franziska Thiemann (39) lebt und arbeitet in erster Linie für das Familienunternehmen - die Parfümerie Thiemann.
"Meine Eltern Evelyn und Bodo haben das Unternehmen 1990 gegründet und noch immer ist Mama das Herzstück", verrät Franziska in der Filiale in der Altmarkt-Galerie. Mittlerweile gehören 14 Stores und rund 80 Mitarbeiter zur Parfümerie.
"Ich habe Diplom-Betriebswirtschaft studiert, als Filialleiterin angefangen, Verkaufsschulungen durchgeführt, Kundenabende begleitet. Meine schönsten Kundengespräche hatte ich immer in Freital - mit älteren Damen, die Düfte verschenken wollten. Das hat mich geprägt."
Und Mut gemacht - "2017 habe ich das erste Mal an der Seite von Schlagersänger Ronny Krappmann bei der 'Armani Duft Release-Party' vor 500 Gästen moderiert. Da hatte ich echtes Schmetterlingssausen im Bauch", gesteht Franziska.
Die Lust an der Moderation war geweckt. Es folgten ein Chloe-Event auf Albrechtsberg und Veranstaltungen, die nichts mit der wunderbaren Welt der Düfte zu tun hatten.
Corona schlug diese Tür kurzzeitig zu - Franziska entdeckte ihr Social-Media-Talent vor der Kamera.
Mittlerweile erobert die zweifache Mama immer mehr Bühnen, moderiert auf der Dresdner "Weitsicht"-Messe, den Dreikönigsball im Parkhotel oder den Neujahrsempfang der Volksbank. "Aber natürlich dürfen Familie und Parfümerie nicht zu kurz kommen."
Auch ihren Interviewpartnern auf der Bühne lässt Franziska genügend Raum. "Ich bemühe mich, ihnen die Anspannung zu nehmen und ihnen ein Podium zu geben."
Immer umrahmt von tollen Düften. Denn am liebsten trägt sie Parfüms des italienischen Familienunternehmens "Bois"...
