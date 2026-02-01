Poulencs "Dialogues des Carmélites" an der Semperoper: Unerhört grausam und bestürzend schön

Dresden - Francis Poulencs Klassiker "Dialogues des Carmélites" neu an der Semperoper - die Produktion in Regie von Jetske Mijnssen ist eine Übernahme aus Zürich (2022), angelegt als psychologisch konzentriertes Kammerspiel. Am Pult der Staatskapelle agiert die Französin Marie Jacquot . Es ist ihre erste Begegnung als Dirigentin mit dem Stoff und erste Premiere am Semperhaus. Letztere war am Samstag.

Marjukka Tepponen als Blanche de la Force (l.) blickt auf die anderen Nonnen. © Semperoper Dresden/Jochen Quast

Die Produktion setzt auf ein starkes Ensemble sowie schlichte und ausdrucksstarke Bilder und rückt so die existenziellen Fragen von Angst, Glauben und Entscheidung auch optisch ins Zentrum

Die Handlung spielt zur Zeit der Französischen Revolution und basiert auf einer wahren Begebenheit: der Hinrichtung von Karmelitinnen aus Compiègne im Jahr 1794. Literarische Grundlage ist eine Novelle von Gertrud von Le Fort, später dramatisiert von Georges Bernanos, dessen Dialoge Poulenc weitgehend übernahm.

Im Zentrum steht die fiktive Figur der Blanche de la Force, eine junge Frau, die aus Angst vor der Welt ins Kloster flieht - und dort lernt, was wahre innere Freiheit bedeutet. Im letzten Moment erst entschließt sie sich, zusammen mit ihren Ordensschwestern in den Tod zu gehen.

Inszenierung und Musik machen das Erschütternde des Stoffes für das Publikum fast körperlich spürbar. Wenn am Ende die von Solistinnen und Staatsopernchor gespielten Nonnen im rituellen "Salve Regina" ("Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit...") nacheinander verstummen und ihre an die Wand geschriebenen Namen ausstreichen, während das metallische Sausen des Fallbeils Mal für Mal die Szene durchschneidet, ist das kein vordergründiger Schockeffekt.

Es ist pure musikalische Transzendenz, die das unerhört Grausame der Szene mit bestürzender Schönheit kontrastiert.