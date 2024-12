Die einzige Frau in der Keule: Bald gibt's Ösi-Verstärkung!

Kabarettistin Birgit Schaller (63) genießt im "Café Solo" am Kulturpalast einen Kaffee... © Steffen Füssel

"Die weibliche Sicht ist wichtig im Kabarett. Wir bringen zusätzliche Themen ein und wir achten darauf, dass wir menschlich und sozial bleiben. Noch besser ist, wenn Frauen unterschiedlicher Generationen auf der Bühne stehen."

Birgit Schallers Wunsch geht ab April in Erfüllung. Bis dahin begeistert sie allein das Publikum, etwa in ihren Soloprogrammen "Alarmstufe Blond" und "Verweile doch, noch bin ich schön". Letzteres Stück steht auch am 26. Dezember (17 Uhr) auf dem Spielplan.

Drei Stunden später philosophiert sie mit Ehemann Wolfgang Schaller (84) in "Eh ich's vergesse" übers Älterwerden. Damit hat sie zum Glück kein Problem.

"Im Kabarett ist es anders als in der Film- oder Theaterbranche, wo Frauen Ü50 scheinbar nicht mehr gefragt sind. Im Kabarett profitiere ich eher von meiner Lebenserfahrung und bin dadurch für das Publikum glaubwürdiger", sagt Birgit Schaller.