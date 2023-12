Die rauchige Jazzstimme von der Felsenbühne: Josefine Richter singt jetzt unterm Chapiteau

Dresden - Sie singt in höchsten Tönen vom Dresdner Weihnachts-Circus - und das schon vor der Premiere am heutigen Freitag! Denn Josefine Richter (28) steckt mitten in den Proben unterm Grand Chapiteau. Die Dresdner Musical-Darstellerin wird mit ihrer jazzigen, etwas tiefen Stimme die artistischen Nummern musikalisch umrahmen.