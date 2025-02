19.02.2025 20:26 691 Diese Filiale ist "Bibliothek des Jahres"

Zur Bibliothek des Jahres 2024 in Dresden wurde die Bibo am Merianplatz in Gorbitz gekürt.

Von Jakob Anders

Dresden - Heureka, Gorbitz ist spitze! Die Bibo am Merianplatz konnte sich im städtischen Wettbewerb durchsetzen und wurde zur "Bibliothek des Jahres 2024" gekürt. Obendrauf gibt's frischen Wind durch eine neue Leitung. Am Mittwoch vor Ort (v.l.): Marit Kunis (50), Direktorin der Städtischen Bibliotheken Dresden, der neue Gorbitzer Bibo-Chef Michael Luong (31) und Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47, Linke). © Steffen Füssel Mit Angeboten wie "Digitaler Donnerstag", bei denen Anwohner 60+ sich über neue Apps austauschen können oder "Dialog in Deutsch", eine Diskussionsrunde für ausländische Mitbürger auf Deutsch, konnte das Team der Bibo im Wettbewerb punkten. 368 Events wurden 2024 gewuppt, 54 000 Besucher verzeichnet (zwölf Prozent mehr als 2023) und 483 Neuanmeldungen (fünf Prozent plus): "Es gab gleichzeitig 20 Prozent Einsparungen für Sachkosten im Kulturbetrieb. Dennoch wurde hier ein innovatives Programm für alle Generationen auf die Beine gestellt", lobt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47, Linke). Der 31-jährige Michael Luong war zuvor als Medien-Pädagoge angestellt, übernahm am gestrigen Tag feierlich und sichtlich geehrt den Staffelstab als neuer Bibo-Chef: "Meine Kollegen sind noch jünger als ich. Wir arbeiten an der neuen Idee von Media-Paketen. Wer zum Beispiel eine Toniebox ausleiht, erhält zum selben Thema ein Buch oder einen Film obendrauf." Die städtischen Bibliotheken sind auf insgesamt 18 Einrichtungen verteilt. Nach 2016 hat es die Bibo in Gorbitz zum zweiten Mal auf den ersten Rang geschafft.

Titelfoto: Steffen Füssel