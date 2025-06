Große Show in der Neustadt: 41 Jahre "Carte Blanche"

Bei der "White Night" im Carte Blanche strahlen Ensemble und Gäste am Freitag ganz in Weiß. © Katrin Koch

Zum Geburtstag lädt Chefin Zora Schwarz am Donnerstag zur "Cocktail Night", am Freitag zur "White Night", am Samstag und Sonntag zur Show "Best of 41 Jahre" ein.

Bis zu fünf Stargäste komplettieren die abendlichen Shows des Ensembles.

Am Sonntagnachmittag lockt das Kids-Open-Air Lotimmi (ab 11 Uhr, Tickets 15 Euro).