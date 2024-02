Diese Gäste sind inzwischen Nr. 1 in Elbflorenz: Polnischer Frühling für Dresdens Tourismus

Dresden - Einreiseverbote für Ungeimpfte, Abstandsregeln, Hotels ohne Frühstück: Die Corona-Pandemie mit ihren strikten und bisweilen verstörenden Auflagen hat in der Dresdner Tourismusbranche tiefe Spuren hinterlassen.

Die Frauenkirche, einer der Tourismusmagneten, bietet Besuchern die Möglichkeit, auch oberhalb der Landeshauptstadt wunderbare Erinnerungen einzufangen. © xx

2023 war das erste Jahr ohne Verbote und die Auswertung beweist: Der Tourismus hat sich beinahe vollständig erholt. Und keine Nation reist so gerne nach Dresden wie die Polen.



Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Übernachtungen in den Hotels verzeichnet. Damit fehlen 9 Prozent zum absoluten Touristik-Rekordjahr 2019.

Unsere polnischen Nachbarn liegen dabei auf Rang 1 mit über 100.000 Übernachtungen (Rang 2: USA, Rang 3: Österreich).

Das kontinuierlich wachsende Interesse der Polen am Elbtal kommt dabei nicht von ungefähr: "Polnische Touristen können sich einen Ausflug mit Übernachtung heute leisten.

Und wir haben gezielt in den Markt investiert", berichtet Corinne Miseer (48), Geschäftsführerin der Dresden Marketing. Werbekampagnen auf Polnisch in Warschau, Breslau, Krakau und Poznan sowie die Teilnahme an Tourismusmessen hätten konkret Niederschlag gefunden.