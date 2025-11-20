Disco Dice lässt das Parkhotel glitzern
Dresden - Wer im Glitzer-Outfit zur Musik aus den 70er- und 80er-Jahren unter der Discokugel durch die Nacht tanzen will, ist beim zweiten "Super Disco Festival" am Samstag (ab 20 Uhr) im Parkhotel genau richtig.
Als Gastgeber legt sich das Dresdner Kult-DJ-Duo "Disco Dice" ordentlich ins Zeug - mit Beats, spektakulären Lichteffekten, Retro-Flair sowie über 20 Gast-DJs und Show-Acts im ganzen Haus inklusive Kakadubar.
Torsten Knauthe (55) und Steffen Neumann (57) legen selbst auf der Hauptbühne im Ballsaal auf - im typischen Glitzerlook und mit Afroperücken.
"Mehr als nur eine Party - es ist eine Hommage an Lebensfreude, Stil und Gemeinschaft. Wer einmal dabei war, weiß: Hier verschmilzt Nostalgie mit der Energie der Gegenwart", ist sich das Duo sicher, das 2024 das Festival ins Leben rief.
Resttickets (ab 19 Euro): superdiscofestival.de
Titelfoto: Neumann