Disco Dice lässt das Parkhotel glitzern

Dresden - Wer im Glitzer-Outfit zur Musik aus den 70er- und 80er-Jahren unter der Discokugel durch die Nacht tanzen will, ist beim zweiten "Super Disco Festival" am Samstag (ab 20 Uhr) im Parkhotel genau richtig.

Glitzerlook und Afroperücke: Die Disco-Boys Torsten Knauthe (55) und Steffen Neumann (57) feiern im Parkhotel. © Neumann

Als Gastgeber legt sich das Dresdner Kult-DJ-Duo "Disco Dice" ordentlich ins Zeug - mit Beats, spektakulären Lichteffekten, Retro-Flair sowie über 20 Gast-DJs und Show-Acts im ganzen Haus inklusive Kakadubar.

Torsten Knauthe (55) und Steffen Neumann (57) legen selbst auf der Hauptbühne im Ballsaal auf - im typischen Glitzerlook und mit Afroperücken.

"Mehr als nur eine Party - es ist eine Hommage an Lebensfreude, Stil und Gemeinschaft. Wer einmal dabei war, weiß: Hier verschmilzt Nostalgie mit der Energie der Gegenwart", ist sich das Duo sicher, das 2024 das Festival ins Leben rief.

Resttickets (ab 19 Euro): superdiscofestival.de