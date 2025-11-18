Dresdner Influencerin wird Unterwäsche-Model: "Wenn dein Partner dich darin auspackt, ist das schön"

London/Dresden - Bei diesen Schnappschüssen dürften so manche Fans von Influencerin Lyn Künstner (34) mächtig Augen machen! Für den Onlineshop Zuckerschmuck wurde die Dresdnerin kurzerhand zum Unterwäsche-Model und warb für deren neueste Spitzenlingerie. Typisch Lyn sieht diese nicht nur schick aus, sie erfüllt auch einen guten Zweck.

Mit diesem Schnappschuss sorgte Influencerin Lyn Künstner (34) dieser Tage für mächtig Aufregung unter ihren Fans. © Montage: Lyn Künstner

Denn wie die Influencerin stolz auf Instagram bekannt gibt, handelt es sich um "die erste Spitzenlingerie mit integrierter Insulinpumpentasche". Also Unterwäsche speziell für Diabetikerinnen.

Dass die Dresdnerin nun für den Mode-Artikel wirbt, hat offenbar gleich mehrere Gründe. So leidet Lyn bekanntermaßen selbst unter Typ-1-Diabetes. Darüber hinaus verbinde sie mit Designerin Sonja Spörlein bereits eine lange Zusammenarbeit, wie sie TAG24 verriet.

Spörlein entwirft unter anderem sogenannte Pumpentaschen und auch Tapes für Glukosesensoren, die den Zuckergehalt im Gewebe messen. Ihre Produkte verkauft sie über ihren eigenen Online-Shop "Zuckerschmuck".

Mit der Unterwäsche wolle sie nun Mode anbieten, die auch für Diabetikerinnen sinnlich aussieht. "An der Vorderseite ist eine kleine Tasche für die Insulinpumpe angebracht, damit du sie da einstecken kannst, wenn du beispielsweise ein Kleid oder einen Rock trägst", erklärt die Dresdnerin.

Noch ein Pluspunkt der Unterwäsche: "Ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch: Wenn dein Partner dich darin auspackt, ist das schön", schwärmte Lyn.