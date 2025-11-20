"Christmas Garden" leuchtet Pillnitz ein

Dresden - Ab dem heutigen Donnerstagabend lädt das Lichtspektakel " Christmas Garden " zu einem Spaziergang durch den Park von Schloss Pillnitz ein.

In den prächtigsten Farben wird ab Donnerstagabend wieder der Schlosspark Pillnitz erstrahlen. © PR/Keuenhof

Bis zum 11. Januar sind täglich (ab 16.30 Uhr) entlang eines rund zwei Kilometer langen Spazierpfades über 30 Lichtinstallationen zu erleben.

Auch die siebte Auflage hält Überraschungen bereit - von heimischen Waldtieren bis hin zur märchenhaften Mondlichtwiese.

50 sanft schimmernde Lotosblüten spiegeln ihre Farben im See am Englischen Pavillon. Die Eisbahn ist mit 240 Quadratmetern größer als in den Vorjahren.

Tickets (ab 19,90 Euro) gibt es auf christmas-garden.de/dresden sowie auf myticket.de.