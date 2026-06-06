"Soll betroffen machen": Dramatische Reise der Titanic ab sofort in Dresden erlebbar

Dresden - Es waren dramatische Szenen auf hoher See, die ab Donnerstag in Dresden zu erleben sind. Am 14. April 1912 kollidierte die RMS Titanic kurz vor Mitternacht mit einem Eisberg und versank wenig später im Nordatlantik. Fast 1500 Menschen kamen dabei ums Leben. Im Erlwein-Forum können sich Besucher auf die verheerende Reise des Luxusdampfers begeben.

Malte Fiebing-Petersen (42) ist seit Kindheitstagen von der Titanic begeistert und begleitet die Ausstellung als wissenschaftlicher Berater. © Petra Hornig

"Diese Ausstellung soll nicht gefallen, sondern betroffen machen", sagte Malte Fiebing-Petersen (42), Vorsitzender des Deutschen Titanic-Vereins. Er stellte die neu engagierten Mitarbeiter in einem Rundgang darauf ein, dass so mancher Gast beim Durchschreiten der Räume emotional werden könnte.

Und das aus gutem Grund: Großflächige Beamer-Projektionen, originalgetreue Nachbauten und teils bedrohliche Sounds bei Dunkelheit lassen die reale Welt in den Hintergrund treten.

"Am meisten beeindruckt mich der Raum mit dem Rettungsboot, wo man selbst Platz nehmen und sich in die Situation hineinfühlen kann", so Fiebing-Petersen, der bereits als Kind mit zehn Jahren beim Modellbau seine Leidenschaft für das wohl berühmteste Passagierschiff aller Zeiten entdeckte.

Der Experte weiß: "Von der Titanic selbst gibt es nur wenige echte Originalfotos - schätzungsweise zwölf Stück." Deshalb würden zahlreiche Details von historischen Innen- und Außenaufnahmen der zwei baugleichen Schwesterschiffe stammen.