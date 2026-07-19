30-jähriges Bestehen: Dresdner Produktions-Firma feiert Jubiläum

Dresden - Vom Adventskonzert im Harbig-Stadion bis hin zur Bob-Bahn in Altenberg - seit 30 Jahren setzt Kay Albrecht (52) mit seiner Firma "SAM Production" Events aller Art in Szene - mit Licht, Ton, Bühne und Video.

Kay Aubrecht (52, Mitte) will in zehn Jahren das Unternehmen an seine Kinder Cora (25) und Ben (20) übergeben. © Eric Münch

Kein Scherz: "Am 1. April 1996 habe ich mit meinem damaligen Geschäftspartner Wieland Stumpf unsere Firma gegründet. Unser erster Auftrag war die Eröffnung einer Sparkassenfiliale in Pirna. Dafür mussten wir uns die Technik noch leihen", schmunzelt Aubrecht.

Es folgten Aufträge vom Radio, aber auch von Diskotheken. "Wir haben legendäre Diskos wie das Megadrom oder das Hollywood bespielt. Wir hatten sogar eine DJ-Schule und eine Gogo-Agentur mit bis zu 40 Tänzerinnen."

Die Aufträge wurden größer, stolz zählt Aubrecht die Highlights auf: "Schlössernacht, Dresdner Stadtfest, Tag der Sachsen, Adventskonzert, Ski-Cup, Konzerte von Peter Maffay bis Udo Lindenberg, Hope Gala. Für BASF in Schwarzheide haben wir für das Firmenjubiläum mit zehn Videobeamern eine 180-Grad-Firmenshow auf die Beine gestellt - wohlgemerkt vor zehn Jahren!"

Sam Production war in Chemnitz bei der Massenhochzeit dabei, als sich am 9.9.1999 99 Paare das Jawort gaben - und auch bei zwei Außenwetten der ZDF-Show "Wetten, dass ..?" in Dresden und Leipzig.