30-jähriges Bestehen: Dresdner Produktions-Firma feiert Jubiläum

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Vom Adventskonzert im Harbig-Stadion bis hin zur Bob-Bahn in Altenberg. Seit 30 Jahren setzt Kay Albrecht mit seiner Firma verschiedenste Events in Szene.

Von Katrin Koch

Dresden - Vom Adventskonzert im Harbig-Stadion bis hin zur Bob-Bahn in Altenberg - seit 30 Jahren setzt Kay Albrecht (52) mit seiner Firma "SAM Production" Events aller Art in Szene - mit Licht, Ton, Bühne und Video.

Kay Aubrecht (52, Mitte) will in zehn Jahren das Unternehmen an seine Kinder Cora (25) und Ben (20) übergeben.
Kay Aubrecht (52, Mitte) will in zehn Jahren das Unternehmen an seine Kinder Cora (25) und Ben (20) übergeben.  © Eric Münch

Kein Scherz: "Am 1. April 1996 habe ich mit meinem damaligen Geschäftspartner Wieland Stumpf unsere Firma gegründet. Unser erster Auftrag war die Eröffnung einer Sparkassenfiliale in Pirna. Dafür mussten wir uns die Technik noch leihen", schmunzelt Aubrecht.

Es folgten Aufträge vom Radio, aber auch von Diskotheken. "Wir haben legendäre Diskos wie das Megadrom oder das Hollywood bespielt. Wir hatten sogar eine DJ-Schule und eine Gogo-Agentur mit bis zu 40 Tänzerinnen."

Die Aufträge wurden größer, stolz zählt Aubrecht die Highlights auf: "Schlössernacht, Dresdner Stadtfest, Tag der Sachsen, Adventskonzert, Ski-Cup, Konzerte von Peter Maffay bis Udo Lindenberg, Hope Gala. Für BASF in Schwarzheide haben wir für das Firmenjubiläum mit zehn Videobeamern eine 180-Grad-Firmenshow auf die Beine gestellt - wohlgemerkt vor zehn Jahren!"

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Sam Production war in Chemnitz bei der Massenhochzeit dabei, als sich am 9.9.1999 99 Paare das Jawort gaben - und auch bei zwei Außenwetten der ZDF-Show "Wetten, dass ..?" in Dresden und Leipzig.

Ab Mittwoch bereitet Sam Production die nächste Dresdner Schlössernacht vor.
Ab Mittwoch bereitet Sam Production die nächste Dresdner Schlössernacht vor.  © picture alliance/dpa
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Viele Jahre unterstützte Sam Production auch die Hope Gala - hier 2023 ein Auftritt mit Julia Neigel und der Band Silly.
Viele Jahre unterstützte Sam Production auch die Hope Gala - hier 2023 ein Auftritt mit Julia Neigel und der Band Silly.  © M.Wehnert/Future Image
Wenn es im Harbigstadion beim Adventskonzert funkelt und tönt, dann auch dank SAM Production.
Wenn es im Harbigstadion beim Adventskonzert funkelt und tönt, dann auch dank SAM Production.  © Holm Helis

Viel Technik braucht viel Platz

Im Lager von SAM Production wartet wohlsortiert die Technik auf ihren Einsatz.
Im Lager von SAM Production wartet wohlsortiert die Technik auf ihren Einsatz.  © Eric Münch

Richtig gebibbert hat Aubrecht nur einmal - als 2023 am Abend des Adventskonzerts ein Unwetter übers Stadion zog. "Da hatte ich Angst um unsere Technik-Türme."

Apropos Technik: Boxen, Scheinwerfer, Kabel, Bühnenelemente, Traversen und Co füllen mittlerweile eine große Lagerhalle.

"Rund alle drei Jahre wird die Technik auf den neuesten Stand gebracht, so sind wir für jährlich knapp 500 Einsätze gerüstet", sagt Albrecht mit Verweis auf seine 20 Mitarbeiter inklusive fünf Azubis.

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Um die Zukunft des Unternehmens ist ihm nicht bange: "Meine Tochter Cora und mein Sohn Ben werden den Laden in zehn Jahren übernehmen ..."

Titelfoto: Eric Münch

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