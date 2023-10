"Dreck'sche Hände, strahlende Augen": So geht eine gelungene Städtepartnerschaft!

Dresden - Bonjour Straßburg ! Im Rahmen eines zweimonatigen Künstleraustausches arbeitet die Französin Cécile Petry (38) derzeit in der Dresdner Grafikwerkstatt in Striesen . Bei einem Besuch der Oberbürgermeisterin Straßburgs wird klar, warum der Ort für Petry "ein Juwel" ist.

An dieser Maschine entstehen Cécile Petrys Drucke. Als Motive zeichnet sie gern Monster in allen Formen, denn die seien "zwar etwas gruselig, aber auch sehr lustig." © Thomas Türpe

"Dreck'sche Hände, strahlende Augen - so lautet unser Motto", erklärt Werkstatt-Leiter Peter Stephan (59) schmunzelnd. Und tatsächlich, bei allen Künstlern im Raum ist beides zu erkennen. So auch bei Petry.

Die Straßburgerin steht über eine alte Maschine gebeugt und schiebt gerade die riesige Walze über ihren neuesten Druck.

Aktuell arbeitet sie an einer Aluminium-Lithographie, schnitzt also ihre Motive in das Metall, färbt sie ein und überträgt diese dann aufs Papier.

"Alles hier ist sehr beeindruckend. Es gibt so viel zu lernen und der Wissensschatz der Leute hier ist unglaublich", schwärmt die 38-Jährige bei dem Besuch der Straßburger Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian (43) und ihrer achtköpfigen Delegation am Donnerstag.

Für sie sei die Arbeit mit historischen Drucktechniken und Maschinen noch neu und sie selbst sei daher umso wissbegieriger. In der Grafikwerkstatt scheint sie damit genau am richtigen Ort angelangt zu sein.