Stumpi überreicht 80.000-Euro-Spende für Kampf gegen den Krebs!

Dresden - 80.000 Euro für den Kampf gegen Krebs! Anlässlich der Eröffnung der Sparda-Bank-Filiale in der Dresdner Waisenhausstraße durfte Schauspieler Wolfgang Stumph (78) zwei große Spenden übergeben.

Kinderhilfe-Chef Michael Doerwald (60, v.l.), Dr. Andreas Sperl (75) von der Stiftung Hochschulmedizin, Wolfgang Stumph (78) und Sonnenstrahl-Vereinsvorsitzender Andreas Führlich (39) freuen sich über den Sparda-Bank-Scheck. © Eric Münch

Das Geld stammt aus dem Finanzprodukt Gewinnsparen, bei dem von jedem verkauften Los 25 Prozent des Spieleinsatzes an gemeinnützige Organisationen fließen.

Mit 40.000 Euro fördert die Bank die Stiftung Hochschulmedizin Dresden, die damit sowohl die Krebsforschung als auch die Vereine "Sonnenstrahl" und Dresdner Kinderhilfe unterstützt.

Wolfgang Stumph engagiert sich seit vielen Jahren für die Kinderhilfe und deren Elternhaus "Teddybär": "Dort können Eltern und Geschwister von kleinen Patienten kostenfrei übernachten. Der Verein ist Partner des sachsenweit arbeitenden Kinderpalliativzentrums", erklärt Stumph.

Weitere 40.000 Euro kommen der Sächsischen Krebsgesellschaft zugute. Das Geld fließt in deren jüngstes Projekt: In Mannichswalde bei Crimmitschau soll ein Ferien- und Erlebnishof entstehen, in dem sich junge, von Krebs betroffene Familien eine Auszeit nehmen und Erfahrungen austauschen können.