Bei Windel-Oma Andrea brummt das kleine Geschäft

Andrea Rehn (68) bestickt knapp zehn Windeln pro Tag mit ihrer Nähmaschine. © Thomas Türpe

Denn Andrea Rehn verwandelt die schnöden Pipi-Depots in Geschenke. Sie bestickt in ihrer kleinen Werkstatt "Tanjo" in der Großenhainer Straße Papierwindeln mit Namen und Geburtsdaten der Babys, in Rosa oder Himmelblau, verziert sie mit Glitzer und Schleifen, ganz nach Kundenwunsch.

"Zum Verschenken oder als Erinnerungsstück. Oder mit der Nachricht: Du wirst Papa", lacht Andrea Rehn.

Witzbolde lassen sie auch gern mit "Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag" besticken. "Das größte Problem ist nicht das Besticken, sondern die Windelbeschaffung. Es gibt kaum noch weiße Windeln, alle sind bunt bedruckt. Deshalb kaufe ich vor allem online Restbestände auf", sagt die kreative Seniorin.

Andreas Windeln sind gefragt. "Ich besticke etwa 2400 Windeln pro Jahr, versende sie im Tütchen oder gerahmt. Dazu kommen noch Windeltorten. Zwei, drei Stück pro Woche. Ich beliefere auch die Drogeriemarktkette dm mit undekorierten Windeltorten-Rohlingen. Die Hälfte der deutschen Filialen bietet diesen Service an. Ich beliefere die drei Zentrallager."