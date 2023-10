Das Schicksal dieses Stasi-Opfers wird zum Theaterstück

Dresden - Wie viel kostet eigentlich ein Menschenleben? Hans-Jürgen Barth (72) wurde 1978 aus dem Zuchthaus Cottbus in die BRD verkauft. Vorher saß er im Dresdner Stasiknast in U-Haft ein. Ausgerechnet dort kommt der schreckliche Lebensabschnitt des einstigen Staatsfeindes nun zur Aufführung.

Für 95.847 D-Mark wurde Hans-Jürgen Barth (72, l.) im Jahr 1978 von der DDR in den Westen verkauft. Schauspieler Markus Born (52) machte aus seiner Stasi-Akte ein Theaterstück, spielt in der Aufführung den Richter. © Eric Münch

Im Frühjahr 1977 begann die Odyssee mit der Stasi. Mit der ersten Vorladung wurde Barth beschuldigt, fliehen zu wollen. Mit der zweiten wurde ihm empfohlen, IM zu werden, sein Ausweis wurde einbehalten.

Verzweifelt ging der ehemalige Redakteur einer Betriebszeitung auf die Prager Straße, hielt ein Schild in die Luft: "Ich bin kein Sklave der DDR! Ich fordere meine Ausreise aus diesem Regime!" Festnahme!

Die U-Haft verbrachte Barth an der Bautzner Straße. "In der Zelle durfte nicht gesprochen werden. Wir kommunizierten mit Klopfzeichen. Einmal klopfen bedeutete A, zweimal B und so weiter. So haben wir Namen und Informationen ausgetauscht."

Jeden Tag 20 Minuten Ausgang in der Außenanlage, von Maschinenpistolen bewacht: "Mein Urteil lautete dann: mehrfache staatsfeindliche Hetze." 27 Monate Zuchthaus!