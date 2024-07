Ein Schelm, wer schlüpfrig denkt: Steuergelder für Stangentanz?

Willkommen im neuen Tanzraum von "Minor", dem Pole-Verein! Hier zeigt Vereinschefin Christin Gemoll (39), wie leicht der sportliche Tanz aussehen kann. © Steffen Füssel

Sechs Stangen können entsprechend von der Decke heruntergelassen werden. Bis zu zwölf Personen üben hier, wie man sexy an der Stange hoch- und wieder herunterkommt. Der neue großzügige Spiegel wurde vom Stadtbezirksbeirat in Pieschen finanziert: "Wir freuen uns sehr darauf, unseren zweiten Raum am Wochenende feierlich zu eröffnen", so Vereinschefin Christin Gemoll (39).



Vor neun Jahren gegründet, zählt der Verein "Minor" mittlerweile bereits stolze 60 Mitglieder.

Neben dem bekannten Tanzraum im Jagdweg (Altstadt) wird nun ein großzügiger Tanzraum in der Rankestraße für Kurse und Workshops eröffnet:

"Die Fliehkraft zu kontrollieren und mit dem Körper zu verbinden ist das Spannende. Das hat ganz viel mit Entspannung zu tun, mit Sinnlichkeit und auch Kraft", beschreibt Gemoll ihre Leidenschaft.

Schon als Soziologie-Studentin hat Gemoll angefangen, an der Stange zu tanzen. Nach abgeschlossenem Studium begann sie einen weiteren Bildungsweg. Im Jahr 2019 erlangte Gemoll dann schließlich ihren Master als Sexologin.