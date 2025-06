Erster großer TV-Auftritt: Dresdner Schlagersternchen bei "Immer wieder sonntags"

Bei "Immer wieder sonntags" im Europapark Rust ist diesmal auch Schlagersternchen Linda Jung (27) aus Dresden dabei.

Von Katrin Koch

Dresden - "Immer wieder sonntags" lädt Volksmusiker Stefan Mross (49) in den Sommermonaten in den Europapark Rust ein. In der diesjährigen Staffel ist eine junge Dresdnerin mit dabei: Schlagersternchen Linda Jung (27) fiebert ihrem ersten großen Live-Fernsehauftritt im Ersten entgegen.

2006 wurde Linda Jung (27) zur ersten Pfefferkuchenprinzessin des Dresdner Striezelmarktes gekürt und war später als Herrnhuter Sternmädchen auf dem Markt vertreten. © Bildmontage: imago/epd, Carla Arnold Zum Auftakt am Sonntag (ab 10 Uhr) werden alle 13 Künstler dem Publikum vorgestellt. Ganz vielen Sachsen und vor allem den Besuchern des Striezelmarktes ist Linda natürlich bekannt. Sie war die erste Pfefferkuchenprinzessin des Weihnachtsmarktes und wirkt bis heute im Programm als Herrnhuter Sternmädchen mit. "Ich war gerade acht Jahre alt", erinnert sich Linda an ihre Krönung zur Prinzessin.

Stefan Mross (49) startet am Sonntag die neue Sommershow-Staffel von "Immer wieder sonntags" im Europapark Rust. © IMAGO/Bildagentur Monn

Linda hat Lampenfieber

Ein Super-Team: Mama Andrea (60, l.) begleitet ihre Tochter Linda (27) zu jedem Auftritt. © Petra Hornig Wer Linda nicht von der Bühne kennt, dann vielleicht von der Stadtverwaltung. "Ich arbeite im Bürgeramt", verrät die Sängerin. Und auch, dass sie mächtig aufgeregt ist. "Am Freitag fahren wir nach Rust, am Samstag sind Proben, am Sonntag die Livesendung. Klar hab ich Lampenfieber, aber ich werde das schon hinkriegen" - aufmunternd lacht Mama Andrea (60) ihrer Tochter zu. "Am Sonntag stelle ich mich nur kurz vor", erklärt Linda. "Danach wird live ausgelost, wer und an welchem Sonntag im Duell gegen wen singt. Deshalb habe ich mir den ganzen Sommer freigehalten - und fahre auch nicht in den Urlaub."

Sie wird ihren eigenen Song singen