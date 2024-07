Dresdner Experte ist jetzt "Weinbotschafter des Jahres"

Sommelier Jens Pietzonka (51) ist Weinbotschafter des Jahres. Er ist nicht nur in Dresden erfolgreich, sondern z.B. auch Sommelier für den Deutschen Fußball-Bund. © Steffen Füssel

Am 9. November wird er die Ehrung im Hamburger Hotel Grand Elysée entgegennehmen.

"Darauf stoße ich mit einer Pet Nat Scheurebe von Matthias Schuh an", gönnt sich Pietzonka einen in der Flasche gegärten Schaumwein.

Er weiß schließlich, was schmeckt: Pietzonka zählt zu den wichtigsten Weinpersönlichkeiten Deutschlands.

Als Sommelier und Restaurantleiter sammelte er in der Spitzengastronomie Erfahrung. Unter anderem war er im Zwei-Sterne-Restaurant "Söl'ring Hof" auf Sylt und in der Ein-Sterne-Gastro "Villa Merton" in Frankfurt und "Bean & Beluga" in Dresden tätig.