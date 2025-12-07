Mega-Ansturm aufs Stollenfest: 65.000 Besucher strömen nach Dresden

Dresden - Mit Pauken und Trompeten läutete Dresden sein 30. Stollenfest-Jubiläum ein. Rund 65.000 Schaulustige verfolgten das Spektakel an der Schloßstraße, lauschten begeistert schmetternder Bläsermusik und warteten gespannt auf den Anschnitt des 2,1 Tonnen schweren Riesenstollens.

Großes Gedränge kurz vorm Anschnitt: So viele Gäste gab es noch nie auf dem Stollenfest. © Norbert Neumann

Schon vor zehn Uhr versammelten sich Neugierige vor dem Kulturpalast, reckten bei den ersten Fanfarenklängen ihre Handys nach oben und filmten das Geschehen. Zwischen ihnen die eigentlichen Helden des Tages, über hundert Stollenbäcker in leuchtend weißer Bäckerkluft.

"Es freut mich, dass ihr gekommen seid!", rief eine Wiedergeburt seiner Majestät August des Starken (1670-1733) von der Bühne in die Menge.

Der Kurfürst hatte 1730 zum ersten Mal einen Stollen im Großformat backen lassen - und inspiriert bis heute das Stollenfest. Eingeladen war auch unadelige Lokalprominenz wie Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU).

Er schwärmte: "Wir können den sächsischen Königen für manches dankbar sein, für den Riesenstollen und die wunderschöne Stadtkulisse dazu. Die Prozession zieht durch die schönste Stadt der Welt."