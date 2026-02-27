40.000 Pflanzen locken: Fantastische Blütenträume im Großen Garten

Dresden - Der Duft ist schon überwältigend, die Pracht für das Auge erst recht. 40.000 Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Anemonen, Mohnblumen, Ranunkeln & Co. haben den Frühling ins Palais im Großen Garten geholt. Bis 8. März ist ab sofort die Blumenschau "Dresdner Frühling" auf 1600 Quadratmetern über zwei Etagen zu erleben - ausgerichtet von der Fördergesellschaft Gartenbau Sachsen.

Bis 8. März zieht der "Dresdner Frühling" ins Palais im Großen Garten ein. © Norbert Neumann

22 Gärtnereien haben dafür die Pflanzen (über 450 Arten und Sorten) geliefert, die nach dem Ausstellungsdesign von Bea Berthold (57) zu elf Szenarien arrangiert wurden.

Floristik-Meisterschüler der FM Academy Dresden komponierten in eigens hergestellten Gefäßen Blumen-Skulpturen. Ehemalige Gärtner, Pillnitzer Fachschüler und Azubis - rund 50 Pflanzenliebhaber - packten bei der Bepflanzung der Schau mit an.

"Die Herausforderung war die Höhe der historischen Palaisräume. Die Blumen so zu inszenieren, dass der Blick der Gäste nicht nur auf den Boden gerichtet ist, war die Schwierigkeit. Wir wollten ein Raumerlebnis schaffen", so Berthold.

Das ist ohne Zweifel gelungen - auch dank Riesenbaum im Saal, bis zu vier Meter hohen Blumen aus dem Kulissenbau, XXL-Raupe und überdimensioniertem Zitronenfalter. Ein lebendes Fossil - der immergrüne Baum Wollemia nobilis - ist sogar so groß, dass er vorm Palais stehenbleiben muss.