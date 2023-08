Musical-Star Martin Kesici sagt wieder Tschüss

"Dresden war eine tolle Zeit, ich konnte hier meine ersten Schritte als Schauspieler laufen. Das hat mir Lust und Mut für kleine Rollen im Film gemacht", sagt Martin dankbar. Aber: "Über zwei Jahre habe ich mit Liz eine Fernbeziehung geführt. Das reicht jetzt. Deshalb ziehe ich zu ihr in den Norden", sagt Martin.

Der Rockmusiker und Ex-Gewinner der Castingshow "Star Search" zieht zu seiner Lebensgefährtin Liz (40) nach Niedersachsen . Nur noch bis zum Sonntag, dem 6. August, ist er in der Musik-Komödie "Santa Maria" auf Schloss Übigau zu erleben.

Die Liebeslieder von Roland Kaiser verrockte Martin Kesici (50) auf Schloss Übigau. © PR/Robert Jentzsch

Liz pendelte der Liebe wegen bis dato alle zwei Wochen nach Dresden, mehr als 1000 Kilometer hin und zurück: "Manchmal auch öfter, wenn Martin mich brauchte."



Der Sänger machte kein Hehl aus seiner Depression - Liz half ihm heraus.

Sie war es auch, die ihn im August 2022 in Dresden zum Arzt pelzte. Martins Wirbelkanal war so verengt, dass eine Querschnittslähmung drohte. In der Uniklinik wurde der Sänger notoperiert.

Ab September hat Liz nun immer ein Auge auf ihren Rockstar.