Nach Kosten-Kritik an Rathaus-Party für junge Bürger: OB Hilbert wehrt sich

Dresden - Einmal im Jahr schmeißt OB Dirk Hilbert (51, FDP) im Rathaus eine üppige Party für junge Erwachsene, erntete dafür Kritik von den Linken. Jetzt gab der OB Details für die diesjährige Sause am Freitag bekannt und wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Das Rathaus hofft, so auch künftige Azubis zu gewinnen, wie bereits geschehen. Außerdem präsentieren sich - trotz der Kritik - auch alle Stadtratsfraktionen auf der Feier, wollen mit den Erstwählern in Kontakt kommen.

Die jungen Erwachsenen sollen stattdessen eine Nacht das Rathaus in Beschlag nehmen dürfen und Spaß haben, erklärte Hilbert.

"Das ist wahnsinnig viel Geld - ja. Aber das ist es uns wert", sagte Hilbert am gestrigen Montag. Es gehe darum, den Erstkontakt mit der Stadtverwaltung nicht mittels Formularen herzustellen.

Wie bereits im Vorjahr (2800 Gäste) lässt sich das Rathaus auch diesmal nicht lumpen, investiert 190.000 Euro in die Party (drei Floors, zwölf DJs, Lasershow).

So hatte Linken-Fraktionschef André Schollbach (44) die immensen Kosten kritisiert.

Veranstalter Marco Benitz (46) organisiert die Sause. © Norbert Neumann

Die Party sei vor der Haushaltssperre ausgeschrieben und vergeben worden, so Hilbert. Und bei den großen Blöcken wie Sicherheitskonzept und Künstlern werde nicht gespart.

Außerdem subventioniere die Stadt auch jede Karte in der Operette oder der Philharmonie. "Genauso haben die jungen Leute das Recht, einen erstklassigen Abend zu bekommen", so Hilbert.

Auch auf die von verschiedener Seite kritisierte mangelnde finanzielle Unterstützung der Feste ging Hilbert ein: So habe er bei den Haushaltsberatungen 600.000 Euro mehr für Großveranstaltungen vorgeschlagen.

"Der Stadtrat in seiner Schlauheit hat natürlich gemeint, er möchte das Geld anderweitig verteilen", sagte Hilbert.

Los geht's am Freitag an der Goldenen Pforte um 21 Uhr. Eintritt und ein Gratisgetränk frei. Ein Bier (0,33 Liter) kostet drei Euro. Schluss ist 3 Uhr in der Nacht.