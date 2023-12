Bei Wolle auf der Rolle: Stefanie ist Sushi-Schüler(in) Nr. 10.000!

Dresden - So rund wie eine Sushi-Rolle ist diese Zahl: 10.000. Genau so viele Kursteilnehmer haben seit 2007 bei Gastronom Wolle Förster (69) im "Sushi & Wein" (Maxstraße) gelernt, wie man rohen Fisch, Gurke und Avocado mit Algenblättern ummantelt – in 334 Kursen mit je rund 30 Teilnehmern.