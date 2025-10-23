TV-Kommissarin hat Problem mit Kindern vor der Kamera

Laut Schauspielerin Cornelia Gröschel gehören Kinder nicht vor die Kamera.

Von Katrin Koch

Dresden - Sie steht selbst seit 27 Jahren - von Kindesbeinen an - vor der Kamera, jagt seit 2019 im Dresdner "Tatort" als Kriminalkommissarin Leonie Winkler Verbrecher. In der Romanverfilmung "Heidi" spielte sie ab 1999 ihre erste Titelrolle. Trotzdem ist Schauspielerin Cornelia Gröschel (37) der Meinung: Kinder gehören nicht vor die Kamera. "Das ist ein Erwachsenen-Job!"

In der MDR-Talkshow "Riverboat" sprach sich Cornelia Gröschel (37) weitgehend gegen Kinder vor der Kamera aus. © imago/Star-Media "Ich bin selbst gerade Mutter geworden. Ich würde meinem Kind nicht erlauben, zu drehen", sagte die Dresdner Schauspielerin in der MDR-Talkshow "Riverboat". Ihr Schauspieldebüt hatte Gröschel als Zehnjährige in der Episode "Ein rettender Engel" der Fernsehserie "Heimatgeschichten". Ab 1998 spielte sie in der Krankenhaus-Serie "In aller Freundschaft" in 15 Folgen das Waisenkind Franzi Moers.

Seit 2019 gehört Cornelia Gröschel (l.) zum "Tatort"-Team von Martin Brambach (r.). Erst vor wenigen Tagen wurde die Folge "Siebenschläfer" ausgestrahlt. © picture alliance/dpa/MDR

Als 13-Jährige spielte Cornelia Gröschel im MDR-Film "Lilly unter den Linden" mit. © dpa/lth

Cornelia Gröschel stand bereits im Alter von zehn Jahren vor der Kamera