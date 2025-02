Dresdens Museen präsentieren Jahresprogramm: Können sie den Kürzungen wieder trotzen?

Die bevorstehende, abermalige Kürzung um 3,5 Millionen Euro im gesamten Kulturhaushalt bedeute für die Museen in 2025 und 2026 ein Minus von 300.000 Euro pro Jahr, so Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47, Linke ).

Die waren und sind einschneidend, so der Museumsdirektor. In zahlreichen Bereichen seien die Budgets um rund 30 Prozent gekürzt worden: "Die Folgen sind deutlich spürbar. Um einen weiterhin geregelten Ausstellungsbetrieb aufrechtzuerhalten, mussten geplante Sonderausstellungen und Projekte gestrichen werden."

Am Donnerstag wurde die erste Ausstellung im Stadtmuseum Dresden eröffnet. © Thomas Türpe

Den Auftakt macht das Stadtmuseum mit der am gestrigen Donnerstag eröffneten Ausstellung "Gemeinsam sammeln! Stimme geben! Eine Sammlungswerkstatt mit Stadtbewohner:innen aus der Ukraine".

Am 27. Februar öffnet "Platte OST WEST. Wohnen und Bauen in Großtafelbauweise". Im Frühjahr will man zudem den Masterplan zur Neukonzeption der Dauerausstellung präsentieren.

Die Städtische Galerie zeigt Werke der Künstlerinnen Christine Schlegel und Grit Richter, im Projektraum Neue Galerie werden Doris Titze, Angela Lubič und Franziska Klotz ausgestellt.

Die Technischen Sammlungen stehen im Zeichen des Internationalen Jahres der Quantenwissenschaft, das Leonhardi-Museum widmet sich den Dresdner Künstlern Stefan Plenkers und Friedrich Kracht, im Kügelgenhaus geht es um Dresden-Besuche des Dichters Hans Christian Andersen.

Prekär bleibt die Situation des Kunsthauses, das derzeit provisorische Büros an der Lingnerallee bezieht. Die robotron-Kantine wird man weiterhin bespielen, obwohl deren Ankauf durch den Stadtrat Ende des Jahres abgelehnt wurde.

Im April etwa ist die Ausstellung und Eventreihe "Olicía: Out of the Blue - The Exhibition" geplant. Zudem startet man ein Zeitzeugenprojekt zur Alltagsgeschichte der Kantine als Betriebsgaststätte des VEB-robotron und Ort für Kulturveranstaltungen vor und nach 1989.

Wer Beiträge leisten mag, melde sich per Mail an: kunsthaus@museen-dresden.de.