Besuch im Nachtcafé: Das berichten Menschen, die in Dresden auf der Straße leben!

Auch sein Kumpel Hans-Joachim (45) hadert mit seinem Leben als Obdachloser in Dresden. Er wohnt erst seit einem Jahr in Sachsen, zuvor wurde ihm als ungelernter Produktionshelfer in Brandenburg gekündigt. "Ich wollte einen Neustart", so der 45-Jährige - und landete neben Ronny unter der Marienbrücke.