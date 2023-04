Dresdens süßester Job? Café Cherie sucht Verstärkung

Dresden - Macarons, Eis, Himbeertörtchen & Co warten auf ... Gäste? Nein, über mangelnde Kaffeetrinker und Naschmäuler kann sich " Café Cherie "-Wirt Arturo Gevorgyan (53) nicht beklagen. Was er händeringend sucht, ist Personal für sein süßes Café im Karstadt.

2021 bediente Kellnerin Anila (24) die ersten Gäste im neuen "Café Cherie" im Karstadt auf der Prager Straße. © Norbert Neumann

"Ich muss zwei Jobs hinter Kuchentheke und Bar besetzen und suche außerdem zwei Servicekräfte", stöhnt der Promi-Gastronom, in dessen Neumarkt-Restaurant "Classico Italiano" samt Champagner Lounge TV-Liebling Wolfgang Stumph (77) ebenso gern einkehrt wie Boxer Arthur Abraham (43) oder Rammstein-Sänger Till Lindemann (60).

"Ich würde so gern auch mein Frühstücksangebot im Café ausbauen - aber es fehlt an Mitarbeitern. Ich jongliere schon mit dem Personal. Oft springe ich selbst ein - egal ob in Küche oder Service, am Neumarkt oder auf der Prager Straße. Ich gebe monatlich 500 bis 1000 Euro für Jobgesuche aus", beklagt Arturo den leergefegten Arbeitsmarkt.